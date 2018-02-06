Российские лыжники вылетели в Южную Корею
МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российские лыжники отправились в Южную Корею, где проведут заключительный этап подготовки к Олимпийским играм в Пхёнчхане. Самолет вылетел из аэропорта Шереметьево, передает корр. ТАСС с места событий.
Международный олимпийский комитет (МОК) пригласил на Игры-2018 лыжников Вячеслава Колясева, Дмитрия Веретейникова, Леонида Виноградова, Андрея Ларькова, Андрея Мельниченко, Алексея Виценко, а также Александра Большунова и Алексея Червоткина.
Помимо лыжников, под руководством Романа Керова рейсом до Сеула отправилась женская команда по прыжкам на лыжах с трамплина в составе Ирины Аввакумовой, Софьи Тихоновой, Александры Кустовой и Анастасии Баранниковой.
Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.
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