Аввакумова: Иностранные спортсмены не испытывают негативного отношения к атлетам РФ

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Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил Аввакумову до выступления на Играх в южнокорейском Пхёнчхане.

«Не исключаю негативного отношения к спортсменам из России на Олимпийских играх. Однако решение МОК было принято не вчера, все об этом знают. Мы уже общались со спортсменками из других стран, негатива в наш адрес с их стороны не проявлялось», — сказала Аввакумова.

Также она отметила, что удовлетворительным результатом на Олимпиаде станет призовое место. «Не хотелось бы сейчас говорить о результате, чтобы потом не было разных комментариев. На Олимпиаде есть только три призовых места, остальное называется участием, поэтому лично для меня удовлетворительным результатом станет призовое место», — отметила Аввакумова.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.