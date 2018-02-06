Британские атлеты могут пропустить церемонию открытия Игр из-за морозов
Британские спортсмены собираются пропустить церемонию открытия Олимпийских игр 2018 года
из-за низкой температуры, сообщает Daily Mail.
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Отмечается, что 9 февраля в Пхенчхане ожидается -21 градус по Цельсию. В олимпийской сборной Великобритании обеспокоены, что такая погода может пагубно сказаться на здоровье спортсменов. В частности, тем атлетам, которые будут выступать в соревнованиях в период с 9 по 10 февраля, рекомендуется остаться в Олимпийское деревне и продолжить подготовку к турниру.
Отмечается, что некоторые болельщики сдали свои билеты на торжественную церемонию обратно. Эту информацию подтвердил лично президент оргкомитета Олимпиады в Пхенчхане Ли Хи Бьом. В связи с низкой температурой воздуха, он заявил о том, что во время церемонии болельщикам будут раздавать одеяла, головные уборы и другие теплые вещи.
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Ранее сообщалось, что в Пхенчхане зафиксировано 32 случая заболевания норовирусной инфекцией.
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