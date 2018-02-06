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Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
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https://sport.mail.ru/korea/news/32473877/
6 февраля 2018, 21:42 | Олимпизм | Газета.Ру

Британские атлеты могут пропустить церемонию открытия Игр из-за морозов

Британские спортсмены собираются пропустить церемонию открытия Олимпийских игр 2018 года из-за низкой температуры, сообщает Daily Mail.

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© РИА "Новости"

Отмечается, что 9 февраля в Пхенчхане ожидается -21 градус по Цельсию. В олимпийской сборной Великобритании обеспокоены, что такая погода может пагубно сказаться на здоровье спортсменов. В частности, тем атлетам, которые будут выступать в соревнованиях в период с 9 по 10 февраля, рекомендуется остаться в Олимпийское деревне и продолжить подготовку к турниру.

Отмечается, что некоторые болельщики сдали свои билеты на торжественную церемонию обратно. Эту информацию подтвердил лично президент оргкомитета Олимпиады в Пхенчхане Ли Хи Бьом. В связи с низкой температурой воздуха, он заявил о том, что во время церемонии болельщикам будут раздавать одеяла, головные уборы и другие теплые вещи.

«Многие не решились приехать в Пхенчхан из-за морозов. Но я хочу заверить всех, что мы к ним готовы. Болельщикам и спортсменам не стоит волноваться», — сказал Ли Хи Бьом.

Ранее сообщалось, что в Пхенчхане зафиксировано 32 случая заболевания норовирусной инфекцией.
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