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Летние игры в Пхёнчхане
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https://sport.mail.ru/korea/news/32473863/
6 февраля 2018, 21:46 | Олимпизм | ТАСС

Тринадцать российских спортсменов подали иски в CAS на невыдачу приглашений на ОИ-2018

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Тринадцать российских спортсменов и два тренера подали иски в ad hoc (вынесенная панель) Спортивного арбитражного суда (CAS) в Южной Корее на невыдачу им приглашений на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщается в заявлении швейцарской юридической компании «Шелленберг Виттмер Лтд.», оказавшемся в распоряжении ТАСС.

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© РИА "Новости"

«13 российских спортсменов и два тренера, чьи апелляции ранее были удовлетворены CAS, но так и не получившие приглашения от Международного олимпийского комитета принять участие в Играх-2018, подали иски в вынесенную панель CAS в Пхёнчхане, — говорится в заявлении. — Эти спортсмены — Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева, Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова, Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артем Кузнецов, Татьяна Иванова, Альберт Демченко и Сергей Чудинов (два последних — бывшие спортсмены, перешедшие на тренерскую работу)».

В заявлении отмечается, что «в качестве оснований для иска указаны нетранспарентный характер примененных критериев, их неоправданное существенное расширение по сравнению с теми, которые были одобрены в решении исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) от 5 декабря 2017 года (исполком МОК одобрил три критерия, в то время как комиссия по приглашению российских атлетов руководствовалась 17 критериями), дискриминация по принципу гражданства, грубое невыполнение вердикта CAS, нанесение ущерба репутации, достоинству и профессиональной карьере, нарушение индивидуальных прав спортсменов, злоупотребление МОК своей монопольной позицией».

«В целях недопущения непоправимых последствий спортсмены потребовали принятия срочных обеспечительных мер. В иске содержится ходатайство провести слушания в CAS 7—8 февраля 2018 года. 6 февраля 2018 года те же 13 атлетов и два тренера по схожим основаниям подали аналогичный коллективный иск к МОК в Суд первой инстанции трибунала Лозанны с требованием срочно обязать МОК допустить их для участия в этих Играх», — говорится также в тексте.

МОК 5 февраля объявил об отказе в выдаче приглашений на Игры 13 российским спортсменам и двум тренерам, которые ранее были оправданы CAS. 1 февраля CAS объявил об удовлетворении апелляций 28 россиян, в числе которых были вышеперечисленные 13 спортсменов и два тренера, на решение МОК о пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов на Играх в Сочи из-за нарушения антидопинговых правил. Всего на Олимпиаде, которая пройдет с 9 по 25 февраля, выступят 168 российских спортсменов, хотя изначально Олимпийский комитет России подавал в МОК заявку из 500 человек.

© Ньюстюб
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