Тринадцать российских спортсменов подали иски в CAS на невыдачу приглашений на ОИ-2018

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«13 российских спортсменов и два тренера, чьи апелляции ранее были удовлетворены CAS, но так и не получившие приглашения от Международного олимпийского комитета принять участие в Играх-2018, подали иски в вынесенную панель CAS в Пхёнчхане, — говорится в заявлении. — Эти спортсмены — Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева, Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова, Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артем Кузнецов, Татьяна Иванова, Альберт Демченко и Сергей Чудинов (два последних — бывшие спортсмены, перешедшие на тренерскую работу)».

В заявлении отмечается, что «в качестве оснований для иска указаны нетранспарентный характер примененных критериев, их неоправданное существенное расширение по сравнению с теми, которые были одобрены в решении исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) от 5 декабря 2017 года (исполком МОК одобрил три критерия, в то время как комиссия по приглашению российских атлетов руководствовалась 17 критериями), дискриминация по принципу гражданства, грубое невыполнение вердикта CAS, нанесение ущерба репутации, достоинству и профессиональной карьере, нарушение индивидуальных прав спортсменов, злоупотребление МОК своей монопольной позицией».

«В целях недопущения непоправимых последствий спортсмены потребовали принятия срочных обеспечительных мер. В иске содержится ходатайство провести слушания в CAS 7—8 февраля 2018 года. 6 февраля 2018 года те же 13 атлетов и два тренера по схожим основаниям подали аналогичный коллективный иск к МОК в Суд первой инстанции трибунала Лозанны с требованием срочно обязать МОК допустить их для участия в этих Играх», — говорится также в тексте.