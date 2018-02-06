Тринадцать российских спортсменов подали иски в CAS на невыдачу приглашений на ОИ-2018
МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Тринадцать российских спортсменов и два тренера подали иски в ad hoc (вынесенная панель) Спортивного арбитражного суда (CAS) в Южной Корее на невыдачу им приглашений на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщается в заявлении швейцарской юридической компании «Шелленберг Виттмер Лтд.», оказавшемся в распоряжении ТАСС.
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«13 российских спортсменов и два тренера, чьи апелляции ранее были удовлетворены CAS, но так и не получившие приглашения от Международного олимпийского комитета принять участие в Играх-2018, подали иски в вынесенную панель CAS в Пхёнчхане, — говорится в заявлении. — Эти спортсмены — Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева, Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова, Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артем Кузнецов, Татьяна Иванова, Альберт Демченко и Сергей Чудинов (два последних — бывшие спортсмены, перешедшие на тренерскую работу)».
В заявлении отмечается, что «в качестве оснований для иска указаны нетранспарентный характер примененных критериев, их неоправданное существенное расширение по сравнению с теми, которые были одобрены в решении исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) от 5 декабря 2017 года (исполком МОК одобрил три критерия, в то время как комиссия по приглашению российских атлетов руководствовалась 17 критериями), дискриминация по принципу гражданства, грубое невыполнение вердикта CAS, нанесение ущерба репутации, достоинству и профессиональной карьере, нарушение индивидуальных прав спортсменов, злоупотребление МОК своей монопольной позицией».
«В целях недопущения непоправимых последствий спортсмены потребовали принятия срочных обеспечительных мер. В иске содержится ходатайство провести слушания в CAS
МОК 5 февраля объявил об отказе в выдаче приглашений на Игры 13 российским спортсменам и двум тренерам, которые ранее были оправданы CAS. 1 февраля CAS объявил об удовлетворении апелляций 28 россиян, в числе которых были вышеперечисленные 13 спортсменов и два тренера, на решение МОК о пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов на Играх в Сочи
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