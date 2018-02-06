Губерниев: Россияне должны соблюдать все правила на Играх-2018

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«На заявления МОК безусловно нужно реагировать. Мы живем в социуме, и для того, чтобы нам вернуть флаг и гимн, нужно выполнять все правила, которые нам предписали. Что касается спортсменов и официальных СМИ, то, безусловно, для того, чтобы по отношению к нам не искали никаких поводов, за которые можно зацепиться, надо: во-первых, чтобы наши официальные лица и наши спортсмены знали все правила и соблюдали их; во-вторых, журналистам и болельщикам нужно соблюдать правила приличия», — цитирует Губерниева Sport24.

Ранее МОК рассказал о критериях снятия запрета на флаг России на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане.