Губерниев: Россияне должны соблюдать все правила на Играх-2018
Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал введение санкций Международным олимпийским комитетом (МОК) в отношении россиян на Олимпиаде-2018.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
«На заявления МОК безусловно нужно реагировать. Мы живем в социуме, и для того, чтобы нам вернуть флаг и гимн, нужно выполнять все правила, которые нам предписали. Что касается спортсменов и официальных СМИ, то, безусловно, для того, чтобы по отношению к нам не искали никаких поводов, за которые можно зацепиться, надо:
Ранее МОК рассказал о критериях снятия запрета на флаг России на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter