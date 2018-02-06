Южная Корея изменила флаг объединённой команды после протеста Японии
Руководители сборной Южной Кореи на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане внесли изменения в флаг объединённой команды Южной и Северной Кореи, под которым спортсмены пройдут на церемонии открытия Игр 9 февраля, а также будет выступать объединённая сборная Кореи по хоккею, сообщает AFP.
Первоначально на флаге, где на белом фоне голубым изображён силуэт Корейского полуострова, присутствовал остров Докдо. Это вызвало резкий протест со стороны японских властей, которые считают остров своим и называют его Такешима. В результате корейская сторона согласилась на исправление.
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