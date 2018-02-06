Южная Корея изменила флаг объединённой команды после протеста Японии

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Тринадцать российских спортсменов и два тренера подали иски в ad hoc (вынесенная панель) Спортивного арбитражного суда (CAS) в Южной Корее на невыдачу им приглашений на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщается в заявлении швейцарской юридической компании «Шелленберг Виттмер Лтд.», оказавшемся в распоряжении ТАСС.