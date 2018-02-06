Словакия в Пхёнчхане-2018: что придумают Шатан, Вуйтек и Рэмзи?

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Мы продолжаем цикл статей об участниках предстоящей Олимпиады. На очереди сборная Словакии.

История выступлений

Сборная независимой Словакии выступает на Олимпиадах с 1994 года. На первых для себя Играх в норвежском Лиллехаммере она стала шестой. Тогда словаками руководил прекрасно известный болельщикам по работе в КХЛ Юлиус Шуплер. Следующие два турнира словацкая команда провела куда хуже: 10-е место в Нагано-1998 и 13-я строчка в Сол-Лейк-Сити в 2002-м году. Зато дальше результаты словаков пошли в гору: в Турин они привезли весьма интересную команду, которая обыграла россиян на групповом этапе со счётом 5:3. На той Олимпиаде она стала пятой. А четыре года спустя, в Ванкувере, словаки навязали серьёзную борьбу в полуфинале хозяевам турнира — сборной Канады. Но подопечные Яна Филца уступили со счётом 2:3, а в матче за третье место они оказались биты финнами. В Сочи команду повёз Владимир Вуйтек. Но уже тогда Словакия не входила в элиту мирового хоккея, поэтому итоговое 11-е место вряд ли кого-то удивило.

Главный тренер

Сейчас словаков тренирует Крейг Рэмзи — в прошлом известный игрок «Баффало», который с 1971 по 1985 годы сыграл более тысячи матчей за «клинков». Затем он работал помощником генерального менеджера в «Сэйбрз» и ассистентом главного тренера в «Оттаве», «Флориде», «Бостоне», и «Тампе», с которой в 2004-м выиграл Кубок Стэнли. Также ему довелось побывать наставником «Филадельфии» и «Атланты» в последний сезон до возвращения команды в Виннипег.

В сборной Словакии Рэмзи работает с августа прошлого года. Помощники у него более чем статусные: с защитниками занимается Любомир Вишнёвски, а ещё ему будут помогать Владимир Вуйтек и Глен Хэнлон. А обязанности генерального менеджера взял на себя легендарный Мирослав Шатан.

Состав

Сборная Словакии вызвала на Олимпиаду следующих игроков.

Вратари: Ян Лацо («Спарта»), Бранислав Конрад («Оломоуц»), Патрик Рыбарь («Градец Кралове»).

Защитники: Иван Баранка («Витковице»), Михал Чайковски («Автомобилист»), Доминик Граняк («Шкода»), Марек Дялога («Тренчин»), Юрай Валах («Хомутов»), Петер Черешняк («Шкода»), Юрай Микуш («Спарта»).



Нападающие: Мартин Бакош («Били Тигржи»), Милош Бубела («Банска Быстрица»), Марцел Гашчак («Комета Брно»), Лукаш Цингел («ГрадецКралове»), Томаш Марцинко («Оцеларжи»), Ладислав Надь («Кошице»), Патрик Лампер («Слован»), Томаш Суровы («Банска Быстрица»), Андрей Кудрна («Спарта»), Петер Олвецки («Дукла»), Михал Криштоф («Нитра»), Матей Паулович («Нитра»), Матуш Сукель (ХК 32), Марек Говорка («Кошице»).

Для российских болельщиков это может показаться удивительным, но в нынешней словацкой команде всего два представителя КХЛ. Это защитник «Автомобилиста» Михал Чайковски и форвард «Слована» Патрик Лампер, который стал единственным игроком братиславского клуба, попавшим в сборную. Ожидалось, что в команде окажется голкипер «Северстали» Юлиус Гудачек, но его невызов объяснили омоложением состава. Большая часть хоккеистов, которые поедут на Олимпиаду, представляет чешский чемпионат. Таковых набралось четырнадцать человек. А ещё девять игроков выступают в словацкой лиге.

Тем не менее, назвать словаков ноунеймами язык не поворачивается, так как большинство игроков команды Крейга Рэмзи в своё время отметилось в КХЛ. Это Иван Баранка («Спартак», «Салават», «Авангард», «Слован»), Ян Лацо («Донбасс», «Барыс»), Марек Дялога («Ак Барс», «Куньлунь», «Слован»), Доминик Граняк (московское «Динамо»), Томаш Суровы (ЦСКА, «Динамо» (Рига), «Динамо» (Минск)), Томаш Марцинко («Куньлунь») и Мартин Бакош («Слован», «Куньлунь»).

Турнирные перспективы

Словаки сыграют в одной группе с россиянами, американцами и словенцами. Думается, что в этой компании, даже несмотря на падения общего уровня словацкого хоккея, наблюдаемое в последнее десятилетие, они должны побороться за выход в четвертьфинал. По крайней мере, сборную США на Кубке Германии им обыграть удалось. А дальше всё будет зависеть от соперника, который им попадётся. Но вряд ли подопечные Рэмзи повторят достижение Ванкувера.