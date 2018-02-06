Белякова: Никто в олимпийской деревне российских хоккеисток не презирает

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Хоккеистки сборной России одними из первых заселились в олимпийскую деревню. Россиянки стартуют на Олимпийских играх 11 февраля матчем со сборной Канады.

«Все хорошо, нас все устраивает. Косо на нас никто не смотрит, все хорошо. Те девочки, которые знакомы с другими хоккеистками, они здороваются. Никто нас не презирает, все хорошо», — сказала Белякова журналистам.

Хоккеистки в отличие от многих других российских спортсменов примут участие в церемонии открытия Олимпиады. «Для многих девочек Олимпиада в первый раз, и это будет незабываемое шоу, которое делают для всех спортсменов, — отметила Белякова. — Думаю, все будут в восторге. Не думаю, что это нас выбьет из колеи физически. Обидно, что мы без флага. Но мы должны доказать, что мы готовы биться за нашу страну, имея флаг и гимн в своем сердце. Мы за это и играем».