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Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
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6 февраля 2018, 17:14 | Бобслей, сани, скелетон | Советский спорт

Семен Павличенко: Это классная Олимпиада, потому что на нас все смотрят

Российский саночник Семен Павличенко рассказал об обстановке в Пхенчхане перед стартом Олимпийских игр.

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© РИА "Новости"

«На нашу форму посматривают люди со стороны. Это классная Олимпиада, потому что на нас реально смотрят. Всем интересно — почему у них ничего большими буквами не написано?», — приводит слова Павличенко РИА Новости.

Спортсмен также рассказал о трассе в Пхенчхане. Соревнования у саночников на Олимпиаде начнутся 10 февраля.

«Буквально во вторник тренировался, мы сделали три заезда. Трасса в хорошем состоянии, лед холодный, скользкий, жесткий, поэтому нам с ребятами — именно одиночникам — нужно заточить полозья, чтобы они были острыми и хорошо цеплялись за лед. Конечно, можно было и на тех полозьях ехать, которые у нас были — округленные — но это реально доставляет неудобство в такую погоду», — отметил Павличенко.

«Я всегда говорю, что настрой всегда один, какими бы сложными соревнования ни были, какими бы ни были условия — всегда настрой только на победу. Мы верим в успех!», — добавил Павличенко.
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