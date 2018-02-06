Триумф Доминатора. Как Гашек украл золото у Гретцки и сборной России

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Олимпиаду 1998 года в Нагано, на которую впервые приехали игроки НХЛ, сразу прозвали турниром века. Победы на нём ждали от кого угодно, но только не от команды Ивана Глинки. Однако у чехов был джокер, который перебил все тузы соперников — Доминик Гашек.

Лучший вратарь мира

33-летний Гашек ехал в Японию на пике карьеры и в статусе лучшего вратаря мира. В прошлом году он выиграл третью «Везину», получил «Харт Трофи» и «Лестер Пирсон Эворд» — так в то время назывался «Тед Линдсей». И это в крепком, но отнюдь не блистательном «Баффало». Его прозвали Доминатором — за то, что он показывал доминирующую игру и тащил на себе команду в каждом матче. В том году после Олимпиады он ещё раз возьмёт «Харт», «Лестер Пирсон» и «Везину», став первым и до сих пор единственным вратарём, которого дважды признавали MVP сезона.

А вот сборная Чехии была в Нагано отнюдь не фаворитом: только 11 из 23 игроков представляли НХЛ, а во главе, конечно, был Яромир Ягр. В других командах блистали Павел Буре, Теэму Селянне, Петер Форсберг, Уэйн Гретцки, Эрик Линдрос, но Гашек в очередной раз украл шоу, на этот раз на главной сцене мира в противостоянии с лучшими из лучших.

«Надеялся, что привезу домой медаль»

В группе Чехия заняла второе место после России, с которой допустила единственную осечку. Гашек стартовал на турнире с «сухаря» в матче с Финляндией — 3:0, затем чехи уверенно прошли Казахстан — 8:2. В главном матче они вели 1:0 до начала третьего периода, когда Гашек пропустил два гола за 10 секунд. Сначала Валерий Буре сравнял счёт, а затем Алексей Жамнов ворвался в зону, столкнулся с двумя защитниками и, падая, обескуражил Доминатора.

«До начала турнира мы знали, что не являемся фаворитами, но я надеялся, что смогу привезти домой медаль. Это сделало бы меня счастливым», — вспоминал Гашек.

Второе место означало встречу с Канадой уже в полуфинале. Но для начала надо было пройти непредсказуемую команду США. Впрочем, американцы на том турнире выступали хуже некуда, проиграв в группе Швеции и Канаде, и запомнились больше тем, что устроили погром в Олимпийской деревне после четвертьфинала. В первом периоде США пошли в атаку, но Гашек, как всегда, стоял на голове, и после 20 минут отставание было минимальным. А в перерыве слово взял капитан Владимир Ружичка, после чего чехи вышли и забили трижды, а потом ещё одну в пустые. Гашек же сделал 38 сейвов.

В полуфинале ждала грозная Канада и дуэль с Патриком Руа. Родоначальники хоккея давили, но не могли перехитрить Доминатора. Наконец в середине третьего периода Иржи Шлегр дальним броском открыл счёт. Только маленький подвиг позволил канадцам сохранить надежду на спасение. В концовке они заменили голкипера, и за минуту до сирены после броска Тревора Линдена шайба задела Рихарда Шмеглика и попала в сетку. В овертайме канадцы продолжали наседать, но вновь натыкались на непробиваемую стену. Чехи дотерпели до буллитов, а там произошло неожиданное — тренер канадцев Марк Кроуфорд оставил Уэйна Гретцки на скамейке. Гашек по очереди остановил Тео Флёри, Рэя Бурка, Джо Нуиндайка, Эрика Линдроса и Брэндана Шэнахэна. Причём три буллитёра и вовсе бросили мимо, тщетно пытаясь найти открытый угол ворот. Линдрос ближе всех был к успеху, переиграв великого чеха, но шайба лишь облизала штангу. Руа же пропустил с первой попытки от Роберта Райхеля, и этого оказалось достаточно.

«Я помню только, что пытался сохранять концентрацию, потому что очень устал. После каждого буллита уходил на скамейку, чтобы отдохнуть. Даже не смотрел, как наши выполняют буллиты, понимал, что происходит, по реакции ребят».

«Мы проиграли не матч, мы проиграли золото», — сокрушался тогда Гретцки, на которого было больно смотреть.

Россияне в полуфинале забили семь голов финнам, автором пяти из них стал Павел Буре. Но у Финляндии не было Гашека. Доминик играл бесподобно, в фирменном стиле останавливая все атаки россиян, а вот у чужих ворот чехам не везло. Ягр попал в штангу, Патера не забил при выходе один на один. Было ясно, что судьбу золота может решить единственный гол. И сработало правило — два раза одному сопернику на одном турнире не проиграешь. В середине третьего периода Петр Свобода получил шайбу после вбрасывания и могучим щелчком загнал её в девятку ворот Михаила Шталенкова. Россияне не смогли ничем ответить, и чехи праздновали триумф. Гашек победно вскинул руки и отбросил клюшку, а через секунду его повалили на лёд, и началась счастливая куча-мала.

«После сирены я понял, что абсолютно счастлив. У меня перед глазами пронеслась вся карьера с самого первого дня, когда папа отвёз меня на каток».

Национальный герой

Чехословакия четыре раза становилась серебряным призёром, дважды судьбу олимпийского золота решал один гол. А в 1998-м этот главный гол забили чехи. Комментатор главного чешского телеканала Роберт Заруба на исходе игры выкрикнул в эфире фразу, ставшую в его стране крылатой: «Переписывайте историю! Чешская республика выиграла олимпийское золото! Наконец-то! ».

22 февраля на Староместской площади в Праге сотни тысяч смотрели битву за золото на большом экране. После финальной сирены в столице Чехии началось настоящее безумие! Люди обнимались, танцевали и плакали, скандируя «Гашека — в град!», намекая на резиденцию и кресло президента. Толпы перегородили улицы, на которых скопились пробки. Водители автомобилей сигналили, центр города превратился в один большой нескончаемый праздник.

Триумфаторы вернулись домой в полном составе, включая игроков НХЛ, чтобы насладиться победой всей страной. Приветствовать чемпионов пришло 150 тысяч болельщиков, многие из них держали плакаты «Гашек — не человек, а бог!».

«Даже через много лет это сложно описать. Фантастический праздник, самый большой для моей страны после революции 1989 года. Мы играли за страну и чувствовали гордость за неё. Мы чувствовали себя как «Битлз».

После Нагано в Чехии начался бум на имя Доминик — его давали каждому третьему рождённому мальчику. Болельщики его родного «Пардубице» собирали средства на прижизненный памятник своему герою. В его честь назвали астероид, в 2004 году на сцене Национального театра в Праге поставили оперу «Нагано», посвящённую исторической победе.

Гашек до сих пор остаётся лучшим среди завершивших карьеру вратарём НХЛ по проценту отражённых бросков — 92,2. Шесть «Везин», два «Харта», два «Лестер Пирсона». Лучший хоккеист XX века в Чехии, двукратный обладатель кубка Стэнли. Он сыграл ещё на двух Олимпиадах и выиграл бронзу в 2006-м, а карьеру завершил лишь в 46 лет. Его имя — Доминатор — золотыми буквами вписано в историю мирового хоккея.