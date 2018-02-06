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6 февраля 2018, 16:47 | Зимние | Чемпионат.com

Журналист Свенс: Данные норвежцев указывают на организованную систему допинга

Журналист шведского телеканала SVT Хассе Свенс, который известен разоблачениями спортсменов в приёме допинга, выразил уверенность, что в Норвегии атлеты регулярно принимают допинг под контролем национальной федерации.

«Есть лишь несколько шведских спортсменов, у которых обнаружены аномальные показатели крови, поэтому нельзя говорить об организованной системе применения допинга в нашей стране. Данные норвежских спортсменов указывают на организованную систему допинга под контролем национальной федерации, а в России существовала государственная допинг-система. В Швеции такого нет», — приводит слова Свенса Expressen.

Интервью Свенса было показано в документальном фильме SVT о допинге.
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