Журналист Свенс: Данные норвежцев указывают на организованную систему допинга

«Есть лишь несколько шведских спортсменов, у которых обнаружены аномальные показатели крови, поэтому нельзя говорить об организованной системе применения допинга в нашей стране. Данные норвежских спортсменов указывают на организованную систему допинга под контролем национальной федерации, а в России существовала государственная допинг-система. В Швеции такого нет», — приводит слова Свенса Expressen.



Интервью Свенса было показано в документальном фильме SVT о допинге.