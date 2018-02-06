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Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
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https://sport.mail.ru/korea/news/32470674/
6 февраля 2018, 16:12 | Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Американский бобслеист Олсен госпитализирован в Пхёнчхане с острым аппендицитом

ТАСС, 6 февраля. Член сборной США по бобслею Джастин Олсен госпитализирован в Пхёнчхане с острым аппендицитом. Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета США.

Спортсмену была успешно проведена операция.

«Мы надеемся, что Олсен достаточно быстро восстановится, чтобы принять участие в заезде двоек, — сказал глава Федерации бобслея и скелетона США Даррин Стил. — Неудачное время, мы переживаем за него, но он показывал на протяжении многих лет, что способен преодолевать трудности и выходить на вершину. Мы знаем, что он сделает все возможное, чтобы выйти на старт».

Олсен участвует в Олимпийских играх в третий раз, но первый — в качестве разгоняющего. Он является олимпийским чемпионом в четверках (2010). Соревнования двоек на Олимпиаде в Пхёнчхане пройдут с 18 по 19 февраля, четверок — с 24 по 25 февраля.
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