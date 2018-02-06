AP спрогнозировал 9 медалей у россиян на ОИ-2018, включая награды Устюгова
Международное новостное агентство The Associated Press (AP) спрогнозировало девять медалей для российской команды в Пхёнчхане-2018.
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По мнению агентства, золотые медали выиграют лыжник Сергей Устюгов (спринт), лыжники в командном спринте, фигуристка Евгения Медведева и фристайлист Максим Буров.
Серебро возьмут фигуристка Алина Загитова и Сергей Ридзик в
Бронзовые награды завоюют лыжник Сергей Устюгов (скиатлон), женская команда по кёрлингу и сборная России по фигурному катанию в командных соревнованиях.
Отметим, что лыжник Сергей Устюгов пока не получил приглашения на Олимпиаду и может на ней не выступить.
По прогнозу AP, Россия останется без медалей в хоккее, санном спорте и сноуборде.
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