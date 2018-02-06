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Летние игры в Пхёнчхане
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6 февраля 2018, 15:51 | Олимпизм | ТАСС

МОК представил проект из 118 реформ по организации и проведении Олимпиад

ТАСС, 6 февраля. Международный олимпийский комитет (МОК) представил проект «Новая норма», состоящий из 118 реформ, связанных с организацией и проведением Олимпийских игр в будущем. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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© Reuters

Проект был представлен на 132-й сессии МОК в южнокорейском Пхёнчхане. «Новая норма» сделана в соответствии с рекомендациями «Олимпийской повестки — 2020». Большинство реформ направлены на то, чтобы города экономили сотни миллионов долларов на организации Олимпиад и Паралимпиад, а также получали большую поддержку от МОК.

МОК будет работать с организаторами Игр на каждом шагу, чтобы сделать их проведение более доступным, выгодным и устойчивым.

Над организацией Олимпийских игр в Токио в 2020 году оргкомитет работал совместно с МОК, правительством Японии и Токио. Благодаря этому бюджет Игр был сокращен на $2,2 миллиарда. МОК предлагает новую структуру «3 года + 4 года» для организации Олимпиад. В первые три года процесс будет сосредоточен на обдумывании и планировании организации Игр, а в следующие четыре года — непосредственно на подготовке к проведению Олимпиады.

МОК полагает, что организатор может сэкономить сотни миллионов долларов в более чем 80 случаях.

Например, уменьшить размеры олимпийской деревни или пересмотреть ее расположение. Или же использовать возможности по оптимизации уже имеющегося общественного транспорта для более мобильной транспортировки во время Игр. Также МОК предлагает сократить количество олимпийских соревновательных объектов и использовать одни и те же арены для разных видов спорта.

Например, некоторые спортивные сооружения, построенные к летним Олимпийским играм 2008 года в Пекине, будут переоборудованы под зимние виды спорта для Олимпийских игр 2022 года, которые также пройдут в столице Китая. На Олимпиаде 2024 года в Париже планируется использование всемирно известной транспортной парижской системы, что значительно сократит расходы. А для проведения Игр-2028 в Лос-Анджелесе не потребуется строить никаких новых объектов, так как в городе есть и места для размещения атлетов, и спортивные арены.

© Ньюстюб
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