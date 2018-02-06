МОК представил проект из 118 реформ по организации и проведении Олимпиад

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Проект был представлен на 132-й сессии МОК в южнокорейском Пхёнчхане. «Новая норма» сделана в соответствии с рекомендациями «Олимпийской повестки — 2020». Большинство реформ направлены на то, чтобы города экономили сотни миллионов долларов на организации Олимпиад и Паралимпиад, а также получали большую поддержку от МОК.

Цитата Президент МОК Томас Бах. «Это фундаментальный пересмотр процессов, связанных с организацией будущих Олимпиад. Это приведет к новой норме — от выбора городов- кандидатов на проведение Игр и организации Игр до наследия Олимпиад».

МОК будет работать с организаторами Игр на каждом шагу, чтобы сделать их проведение более доступным, выгодным и устойчивым.

Над организацией Олимпийских игр в Токио в 2020 году оргкомитет работал совместно с МОК, правительством Японии и Токио. Благодаря этому бюджет Игр был сокращен на $2,2 миллиарда. МОК предлагает новую структуру «3 года + 4 года» для организации Олимпиад. В первые три года процесс будет сосредоточен на обдумывании и планировании организации Игр, а в следующие четыре года — непосредственно на подготовке к проведению Олимпиады.

МОК полагает, что организатор может сэкономить сотни миллионов долларов в более чем 80 случаях.

Например, уменьшить размеры олимпийской деревни или пересмотреть ее расположение. Или же использовать возможности по оптимизации уже имеющегося общественного транспорта для более мобильной транспортировки во время Игр. Также МОК предлагает сократить количество олимпийских соревновательных объектов и использовать одни и те же арены для разных видов спорта.