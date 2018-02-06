Шипулин: После Сочи я понимал, что не хочу тренироваться в общей команде
Олимпийский чемпион, российский биатлонист Антон Шипулин рассказал, как решился перейти на индивидуальные тренировки.
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Видимо, что-то случилось...
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«Можно долго ждать и терпеть, если тебя
Что касается после Олимпиады, это как раз последствия того, что случилось за полгода до того. Я начал
И после Сочи я понимал, что не хочу тренироваться в общей команде.
Да, я понимал, что я могу ошибиться, что я могу наступить на одни и те же грабли, но не мог этого не попробовать. Мне дали добро, Кравцов меня поддержал. Слава богу, нашлись такие специалисты, как Андрей Крючков. Мы с ним общались много по телефону, первый год был такой скомканный, он приезжал на несколько сборов, на неделю, на 10 дней.
Единственный, кто согласился пойти со мной в команду, — это Алексей Волков. Мы с ним тренировались одни, я помню, какое наслаждение я получал от того, что мы приехали на сбор и нас никто не заставляет. Мы понимали, что есть мы и есть результат. Я помню тот момент, когда мы приехали на сбор в Тюмень с Алексеем. Его там комары постоянно кусали, мы по несколько баллончиков распрыскивали за тренировку. И мы выполнили очень много плодотворной работы. Мы тренировались не меньше, чем в сборных, очень много. И я понимал, что я делаю всё сам. И спрос потом будет с меня, а не с тренера, — сообщил Шипулин.
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