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Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
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6 февраля 2018, 15:44 | Биатлон | Чемпионат.com

Шипулин: После Сочи я понимал, что не хочу тренироваться в общей команде

Олимпийский чемпион, российский биатлонист Антон Шипулин рассказал, как решился перейти на индивидуальные тренировки.

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© РИА "Новости"

«Можно долго ждать и терпеть, если тебя что-то не устраивает. Я понимал, что есть много моментов, при которых я не буду прогрессировать и показывать результат, я видел свою динамику, и она была отрицательная. Я понимал, что нужно срочно что-то менять. Если не сейчас, то потом будет поздно. Тяжело давалось это решение, мне было тяжело. Перед Олимпиадой я принял решение перейти в группу к Польховскому. И я думаю, что я был на 100% прав, я верил, что это даст результаты — и смена обстановки, и смена коллектива.

Что касается после Олимпиады, это как раз последствия того, что случилось за полгода до того. Я начал какие-то новые знания впитывать, какие-то новые эмоции воспринимать. Это было настолько здорово. Мне всегда чего-то не хватало в команде, и я не мог самореализовываться в команде, не мог найти новые вещи, новые нюансы, которые могут меня продвинуть в спорте.

И после Сочи я понимал, что не хочу тренироваться в общей команде.

Я хочу самореализовываться, и чтобы мне никто не мешал, не отговаривал.

Да, я понимал, что я могу ошибиться, что я могу наступить на одни и те же грабли, но не мог этого не попробовать. Мне дали добро, Кравцов меня поддержал. Слава богу, нашлись такие специалисты, как Андрей Крючков. Мы с ним общались много по телефону, первый год был такой скомканный, он приезжал на несколько сборов, на неделю, на 10 дней.

Единственный, кто согласился пойти со мной в команду, — это Алексей Волков. Мы с ним тренировались одни, я помню, какое наслаждение я получал от того, что мы приехали на сбор и нас никто не заставляет. Мы понимали, что есть мы и есть результат. Я помню тот момент, когда мы приехали на сбор в Тюмень с Алексеем. Его там комары постоянно кусали, мы по несколько баллончиков распрыскивали за тренировку. И мы выполнили очень много плодотворной работы. Мы тренировались не меньше, чем в сборных, очень много. И я понимал, что я делаю всё сам. И спрос потом будет с меня, а не с тренера, — сообщил Шипулин.
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