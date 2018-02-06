Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Главные «рыжики» большой страны

От фигурного катания на Олимпийских играх в Пхёнчхане российские болельщики ждут многого. И речь не только о сражениях девушек-одиночниц или команд, где положительным результатом станет только золото. Есть у России свои звёзды и в парном катании. Евгения Тарасова и Владимир Морозов за четыре года успели влюбить в себя тысячи зрителей, а также показать, что на корейской Олимпиаде они будут главной российской парой, сражающейся за медали.

Не пустили к звёздам

История сослагательного наклонения не знает — это всем хорошо известно. Но если бы два десятка лет назад шестилетнего Вову Морозова не развернули в хоккейной школе ЦСКА, он, может быть, поехал бы на Олимпиаду в Пхёнчхане в составе хоккейной сборной. Но не сложилось: тренеры отправили мальчика домой, мол, научишься кататься на коньках — тогда и придёшь. В соседней секции фигурного катания Вова научился кататься так здорово, что хоккейным тренерам и не снилось. В какой-то момент он хотел всё-таки сменить фигурные коньки на хоккейные, но не стал. А когда подрос, менять что-то уже было поздно, да и новый вид спорта пришёлся по душе.

Начало спортивной жизни Жени Тарасовой тоже отчасти связано с хоккеем: для младшей детской группы, осваивавшей азы катания, отгораживали часть казанской ледовой площадки для хоккея с мячом. Женя была старательной ученицей и очень нравилась своему тренеру-однофамильцу Геннадию Тарасову. Однажды Геннадий Сергеевич после тренировки увидел, как Женя сидит в раздевалке в одиночестве и ждёт, когда мама приедет с работы и заберёт её домой. «Чего зря время теряешь? Переодевайся — и на лёд, будешь со старшей группой заниматься», — распорядился тренер. Так Женя стала осваивать более сложные элементы и на голову превосходить своих сверстниц.

В 2005 году 10-летняя Женя очень хотела поехать в Москву на чемпионат мира, чтобы вживую посмотреть на лучших фигуристов планеты. Однако семья будущей чемпионки жила скромно, и денег для поездки в столицу не нашлось. Геннадий Тарасов утешал свою ученицу, говоря, что однажды она обязательно поедет на чемпионат мира, но не зрителем, а участницей. 10 лет спустя это обещание сбылось, но тренер до него не дожил — скончался в августе 2005-го.

Счастливые «рыжики»

Евгения Тарасова пришла в парное катание в 2010-м, когда поняла, что уже уступает совсем юным соперницам в одиночном. Чтобы сделать качественный шаг вперёд, она переехала в Москву, где жила и тренировалась в училище олимпийского резерва. Первым её партнёром стал Егор Чудин, работавший в группе Нины Михайловны Мозер. Но спустя два сезона стало понятно, что пара не идеальна и пора что-то менять. Владимир Морозов на тот момент также оказался свободен, и по совету тренеров Тарасова и Морозов решили встать в пару.

Поначалу не всё шло идеально: фигуристам понадобилось немало времени, чтобы сработаться друг с другом. Однако помог скромный и покладистый характер партнёрши: она каталась с технической точки зрения чуть лучше и была готова подтягивать партнёра, а тот очень старался, хотел учиться и становиться сильнее. В итоге на юниорском уровне за два года Тарасова и Морозов сумели одержать две победы — на первенстве России и на Кубке Варшавы.

А уже на третий год своего совместного катания пара сумела добиться столь впечатляющих результатов, что поехала на чемпионат мира. Воспользовавшись передышкой лидеров после Игр в Сочи, Тарасова и Морозов на первом чемпионате России в новом олимпийском цикле завоевали серебряные медали и открыли себе путь к главным международным стартам. На чемпионате Европы Евгения и Владимир стали третьими, а на чемпионате мира шестыми. Поклонники российского фигурного катания не могли поверить своим глазам. Откуда взялась эта пара? Почему она так здорово выступает? Сможет ли она бросить вызов признанным российским лидерам — олимпийским чемпионам Волосожар и Транькову, Столбовой и Климову?

Тогда же у Тарасовой и Морозова появилось и отличительное прозвище. Болельщики начали любовно называть пару Рыжиками: Владимир от природы имел огненно-рыжую шевелюру, да и русые волосы Евгении отчасти этому прозвищу соответствовали.

Пара номер один

Год от года Рыжики добивались всё более серьёзных успехов и влюбляли в себя всё больше болельщиков. Особенно впечатляющим для них получился сезон-2016/17, в ходе которого Тарасова и Морозов впервые в карьере выиграли и финал Гран-при, и чемпионат Европы, а также добрались до заветного пьедестала чемпионата мира. В Хельсинки Евгения и Владимир завоевали бронзовую награду, показав лучший результат среди всех российских пар — Столбова и Климов оказались только пятыми, а Волосожар и Траньков к этому моменту уже приостановили карьеры по семейным обстоятельствам. Именно после того чемпионата мира стало понятно, что Тарасова и Морозов вполне могут стать российской парой номер один на Олимпиаде в Пхёнчхане.

В олимпийском сезоне Евгения и Владимир не только не сбавили оборотов, но и добились ещё более серьёзных успехов, чем прежде. Паре впервые за шесть лет выступлений покорился чемпионат России и два подряд этапа Гран-при. Выиграли Рыжики и главную проверку боем перед Олимпийскими играми — чемпионат Европы в Москве. Короткая программа на домашнем льду Тарасовой и Морозову не удалась совершенно — пятое промежуточное место. Зато в произвольной программе они блистали так, что трибуны «Мегаспорта» аплодировали стоя. Стоит признать, что главные их соперники не обошлись без ошибок, но золото есть золото. И именно оно делает пару главными российскими претендентами на олимпийскую медаль в парном катании.

Ни для кого не секрет, что Евгению и Владимира связывают не только рабочие отношения — они близки и в жизни вне льда. Наверняка именно полное доверие и откровенные чувства помогали им добиваться столь высоких результатов. Хочется верить, что помогут и на Олимпиаде в Пхёнчхане.