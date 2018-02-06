Российские хоккеистки проиграли шведкам по буллитам в товарищеском матче перед ОИ

Счет во втором периоде открыла Валерия Павлова. Соперницы отыгрались в начале следующей 20-минутки — шайбу забросила Эмми Аласалми. Основное время матча и овертайм закончились со счетом 1:1. В серии штрафных бросков сильнее оказались шведки, реализовав два буллита, в то время как россиянки — один.

Матч прошел в Инчхоне на ледовой арене местного спорткомплекса, вмещающей 3,5 тыс. зрителей. Посмотреть на игру пришли немногочисленные зрители: в основном, российские и шведские журналисты, представители других команд.

Россиянки на предварительном этапе олимпийского турнира в группе А сыграют с командами Канады (11 февраля), США (13 февраля) и Финляндии (15 февраля). Первые две команды группы А напрямую выходят в полуфинал. Сборные, занявшие третье и четвертое места, в поединках за выход в ½ финала встретятся с лучшими двумя командами из группы В.