Российские хоккеистки проиграли шведкам по буллитам в товарищеском матче перед ОИ
ИНЧХОН /Южная Корея/, 6 февраля. /ТАСС/. Российские хоккеистки в серии буллитов со счетом 1:2 уступили команде Швеции в заключительном контрольном матче перед Олимпийскими играми.
Счет во втором периоде открыла Валерия Павлова. Соперницы отыгрались в начале следующей 20-минутки — шайбу забросила Эмми Аласалми. Основное время матча и овертайм закончились со счетом 1:1. В серии штрафных бросков сильнее оказались шведки, реализовав два буллита, в то время как россиянки — один.
Матч прошел в Инчхоне на ледовой арене местного спорткомплекса, вмещающей 3,5 тыс. зрителей. Посмотреть на игру пришли немногочисленные зрители: в основном, российские и шведские журналисты, представители других команд.
Россиянки на предварительном этапе олимпийского турнира в группе А сыграют с командами Канады (11 февраля), США (13 февраля) и Финляндии (15 февраля). Первые две команды группы А напрямую выходят в полуфинал. Сборные, занявшие третье и четвертое места, в поединках за выход в ½ финала встретятся с лучшими двумя командами из группы В.
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