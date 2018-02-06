Татьяна Тарасова: Принимаем унижения ради будущих поколений

— Как перенесли долгий перелет и ожидание в аэропорту? — первый вопрос Тарасовой.

— Нормально, бывало и хуже. Вылет задержали из-за погодных условий, что ж мы можем поделать…

— Вы о чем-то долго разговаривали с Еленой Никитиной (скелетонистка, медалистка Сочи-2014. — Прим. ред.).

— Это просто героический человек! И поступок ее — героический: приехала сюда за свои деньги, будет ждать решения CAS. Так расстроилась, когда узнала, что ее не встретят! Я предложила пожить несколько дней у меня, пока не наступит ясность. Но она отказалась: сказала, что будет жить в Сеуле, заказала себе гостиницу. Необыкновенная девочка: столько в ней силы, ума. Вот такие люди нам нужны! Очень рада, что с ней познакомилась.

— Верите в победу в суде?

— Это человек, который сам принимает решения. Такие должны побеждать не только в спорте, но и в суде.

— Перед вылетом вы сказали, что команда, которая прилетела в Пхенчхан, защищает не только свою честь, но и тех, кто в будущем будет выступать на Олимпиадах и выступать под своим флагом.

— Я считаю, что ради этого мы все и поехали на эти Игры. И терпим унижения именно ради этого. Хотя «терпим» неправильное слово, мы их принимаем. Они хотят, чтобы мы не выступали, потому что знают характер русских: мы нетерпимы к несправедливости, мы развернемся и уйдем. Но ради будущих поколений мы здесь. Чтобы им было не стыдно. Чтобы они гордились теми, кто сегодня здесь, чтобы помнили, кто многое сделал для их спортивной жизни. К сожалению, это не руководители российского спорта, а такие же спортсмены, как они. Уверена, что мы будем любить их всей страной, а они будут здесь в Корее чувствовать нашу поддержку. Выступать, распрямив спину. Мне бы очень этого хотелось.

— Командный турнир в фигурном катании стартует уже 9-го числа.

— Нас, конечно, очень подорвали, ослабили и понятно, кто это сделал (имеется в виду недопуск Ксении Столбовой в паре с Федором Климовым и Ивана Букина в дуэте с Александрой Степановой. — Прим. ред.).

— Будь в Корее Столбова/Климов и Степанова/Букин шансы нашей команды в противостоянии с Канадой были бы намного выше?

— Если бы да кабы… Не защитили! Не сберегли! А Олимпийские игры у Букина еще будут, я уверена.

— Медведева или Загитова? Кто победит?

— Давайте наберемся терпения и подождем выступлений. В любом случае выиграет российский спорт. В фигурном катании у нас часто на Олимпийские игры приезжали равные по силам спортсмены: и в парах, и в танцах. А вспомните дуэль Плющенко и Ягудина! Победил Ягудин, хотя все хотели, чтобы выиграл Плющенко. Как всегда руководители хотят не того… кто выигрывает.