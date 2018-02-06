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Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
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6 февраля 2018, 14:47 | Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Российская саночница Иванова и тренер Демченко подадут иск в вынесенную панель CAS

МОСКВА, 6 февраля. /Корр. ТАСС Артем Крук/. Российские саночники, не получившие приглашения на Игры-2018 от Международного олимпийского комитета (МОК), несмотря на удовлетворение их апелляций в Спортивном арбитражном суде (CAS), подадут иск в вынесенную панель CAS, которая начала работать в Южной Корее.

Об этом ТАСС сообщила президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт.

В понедельник комиссия МОК под руководством Валери Фурнейрон отказала 15 россиянам (13 атлетам и двум тренерам), которых оправдал CAS, в выдаче приглашений на Олимпиаду в Пхёнчхане. В их число вошли тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко и саночница Татьяна Иванова.

«Мы подадим иск в вынесенную панель CAS. Скорее всего, сделаем это сегодня», — сообщила Гарт.

Демченко и Иванова были пожизненно отстранены МОК от участия в Олимпиадах по итогам расследования комиссии организации под руководством Дениса Освальда, занимавшейся перепроверкой допинг-проб с ОИ-2014.

Олимпиада-2018 пройдет в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.
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