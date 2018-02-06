Для тех, кому за… Главные ветераны Олимпиады-2018

В то время как МОК вот уже пару десятилетий стремится омолодить образ Олимпиад, привлечь новую аудиторию, некоторые атлеты продолжают приезжать на Игры, демонстрируя невиданное спортивное долголетие. И это круто. «СЭ» составил подборку тех, кто до сих пор выигрывает гонку со временем. Некоторые были олимпийцами, когда еще не родились те, с кем они будут бороться за медали в Пхенчхане.

Нориаки КАСАИ, Япония

Возраст: 45 лет

Вид спорта: прыжки с трамплина

Достижения: трехкратный призер Олимпиад — два серебра и бронза, семикратный призер чемпионатов мира.

Этот японец давно вошел в историю мирового спорта. Но в Пхенчхане он еще раз впишет себя в книги рекордов, на сей раз аршинными буквами. Касаи в Корее станет первым в мире атлетом, который выступит на восьми зимних Олимпиадах — пока он делит пальму первенства с не менее легендарным Альбертом Демченко, но российский саночник уже работает тренером в национальной сборной, а японец продолжает соревноваться и будет знаменосцем своей сборной в Корее.

Касаи уже принадлежит несколько уникальных достижений. Например, он уже 28-й сезон в национальной команде, а в Сочи стал старейшим прыгуном, которому покорилась олимпийская медаль — в возрасте 41 года и 254 дней японец взял серебро на большом трамплине. Почти год спустя Нориаки еще и выиграл этап Кубка мира. Между прочим, его первую и последнюю на данный момент награды Игр разделяют 20 лет — Касаи дебютировал как олимпиец в Альбервилле, а в Лиллехаммере был на пьедестале. Он до сих пор входит в мировую элиту и в нынешнем сезоне уже попадал в призы. Среди наград прыгуна по прозвищу Камикадзе не хватает лишь золота крупных турниров. И когда он говорит, что попытается добыть его в Пхенчхане, ему веришь.

Клаудия ПЕХШТАЙН, Германия

Возраст: 45

Вид спорта: конькобежный спорт

Достижения: пятикратная олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира.

Еще одна живая легенда мирового спорта — Пехштайн даже старше Касаи, но по количеству участий в Играх немного отстает. Причиной тому крайне неприятная история — в 2009-м по показаниям так называемого паспорта крови немецкую конькобежку обвинили в применении допинга и дисквалифицировали на два года. В попытке доказать свою правоту она прошла через все круги ада — обычный и выездной спортивный арбитраж, Верховный суд Швейцарии, Федеральный и Конституционный суд Германии. У Пехштайн осенью 2010-го даже случился нервный срыв, но санкции с нее так и не сняли.

Но уже в феврале следующего года она вернулась на лед после дисквалификации и снова начала заниматься привычным делом — выигрывать медали. Их она привозила с пяти Олимпиад подряд — от Альбервиля до Турина. А вот в Сочи немке немного не повезло, она была четвертой в забеге на 3000 м и пятой — на дистанции 5000 м. Но это ее не остановило. В 2016 году она стала самой возрастной победительницей этапа Кубка мира в возрасте 44 лет и 263 дней, а год назад на предолимпийском ЧМ в Канныне взяла серебро на «пятерке». В Корее она станет рекордсменкой по количеству участий в белых Играх среди женщин.

Сергей ДОЛИДОВИЧ, Белоруссия

Возраст: 44

Вид спорта: лыжные гонки

Достижения: победитель и призер этапов Кубка мира.

Этого белорусского лыжника даже Википедия считает завершившим карьеру, а он продолжает выходить на старт и едет на свою седьмую Олимпиаду. И в Пхенчхане Долидович станет абсолютным рекордсменом в своем виде спорта, опередив легендарных Харри и Мари-Лизу Кирвесниеми, Сергея Чепикова, Андруса Веерпалу, Катарину Нойманнову.

Специализацией гонщика из Минска всегда были длинные дистанции — 30, а особенно 50 километров. И хотя Долидович никогда не входил в число звезд первой величины, но неоднократно ходил рядом с пьедесталом в марафонах на Олимпиадах и ЧМ. Например, в Сочи на «полтиннике» он был пятым. Возможно, его мечта о медали исполнится в Корее.

Янне АХОНЕН, Финляндия

Возраст: 40

Вид спорта: прыжки с трамплина

Достижения: двукратный призер Олимпиад, пятикратный чемпион мира.

Для еще одного мастодонта прыжков с трамплина игры в Пхенчхане будут седьмыми, хотя того же Касаи он моложе на пять лет. Некогда он прославился как вундеркинд, дебютировав в Кубке мира в 15, а первую победу одержав в 16. Затем были многочисленные успехи — Ахонен является рекордсменом Кубка мира по количеству попаданий на пьедестал (133) и в топ-10. Финн дважды уходил из большого спорта и дважды возвращался.

В списке незаконченных дел у Ахонена значится личная медаль Олимпиады. Он дважды брал на Играх серебро, но оба раза — в командном турнире «летающих лыжников», а в индивидуальных стартах трижды становился четвертым. Финн также пользуется репутацией достаточно угрюмого человека, и когда его как-то спросили, почему он редко улыбается, даже стоя на пьедестале, он ответил: «Мы здесь, чтобы прыгать с трамплина, а не улыбаться». Но хочется верить, что если Ахонен наконец добьется желаемого, то позволит себе проявить эмоции.

Алла ЦУПЕР, Белоруссия

Возраст: 38

Вид спорта: фристайл

Достижения: олимпийская чемпионка.

Еще одна долгожительница из сборной Белоруссии едет в Пхенчхан защищать титул, добытый четыре года назад в Сочи. Тогда Цупер с большим трудом прошла квалификацию в акробатике, опередив ближайшую конкурентку всего на три сотых балла. Но в финале она выступала уверенно и стабильно, а все ее главные конкурентки сорвали последний прыжок, что принесло белорусской фристайлистке золото.

Между прочим, в начале карьеры Цупер выступала за украинскую сборную. В 1998 году в Нагано спортсменка стала пятой именно под желто-синим флагом, но затем сменила гражданство из-за конфликта со штабом национальной команды и уехала в Белоруссию вслед за своим тренером. И вот уже на пятые Игры она приедет в составе белорусской команды.

Ханну МАННИНЕН, Финляндия

Возраст: 39

Вид спорта: лыжное двоеборье

Достижения: олимпийский чемпион, серебряный и бронзовый призер Игр, трехкратный чемпион мира.

Вехи карьеры Маннинена чем-то похожи на жизненный путь Ахонена. Как и соотечественник, он получил известность еще подростком — начав заниматься двоеборьем в 10 лет, в 15 он уже дебютировал на Играх в Лиллехаммере. Подобно Ахонену, он два раза объявлял о завершении карьеры, и во второй раз провел вне большого спорта четыре с половиной сезона, вернувшись в январе 2017-го. Как и Янне, большую часть своих наград выиграл в командных соревнованиях.

Очень интересно, что Маннинен был самым быстрым гонщиком среди двоеборцев — и даже в 2002-м выступал в лыжном спринте на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, заняв восьмое место, но выбрал профессию, связанную с полетами. Сейчас он пилот самолета. И по его собственным словам, на первом месте для Ханну семья, на втором — штурвал самолета, а спортивная карьера только на третьем.

Шерил БЕРНАР, Канада

Возраст: 51

Вид спорта: керлинг

Достижения: олимпийская чемпионка.

Несмотря на все написанное выше, самым возрастным видом спорта на белых Олимпиадах, несомненно, является керлинг. Самой возрастной участницей Игр в Пхенчхане станет легендарная канадка Бернар, которая занимается этим видом спорта уже больше 40 лет. Нынешний опыт для нее второй в карьере — в 2010-м она была скипом сборной Канады, взявшей серебро в Ванкувере. Четыре года назад она было ушла из спорта, но в Корею едет в качестве запасной. А поскольку в керлинге медали получают и резервисты, то почти со стопроцентной уверенностью можно утверждать, что Бернар скоро станет старейшим призером зимних Игр среди женщин.

Кстати, если даже канадке не придется выходить на лед, главными ветеранами все равно будут представители керлинга — 49-летний финн Томи Рантамяки уже успел поработать главным тренером национальной сборной, а в Пхенчхане выступит в миксте, а скип команды Норвегии Томас Ульсруд уже отметил 46-й день рождения.

Ханна-Риикка ВЯЛИЛЯ, Финляндия

Возраст: 44

Вид спорта: хоккей

Достижения: бронзовый призер Олимпиады, шестикратный бронзовый призер чемпионатов мира.

Сборная Финляндии — рекордсмен нынешних Игр по количеству заслуженных ветеранов в составе. Причем самым возрастным из них являются даже не Ахонен с Манниненом, а форвард женской хоккейной сборной Вялиля, которая выходит на лед в свитере команды Суоми уже больше 18 лет. Между прочим, она из настоящей хоккейной семьи — ее брат Лассе Ниеминен и муж Мика Вялиля профессионально играли в финской и шведской лигах.

Сама же Ханна, которая в молодости не менее успешно, чем в хоккей, играла в софтбол, впервые выиграла медали чемпионата мира в составе национальной команды еще в 1990 году. Выступая под девичьей фамилией Ниеминен, она стала лучшим бомбардиром олимпийского турнира в Нагано, когда сборная Финляндии впервые добралась до медалей Игр. В шести матчах на ее счету было 12 (7+5) очков. В Сочи она стала автором самого «старого» гола в истории Олимпиад, а с тех пор успела стать четвертой хоккеисткой, введенной в Зал славы ИИХФ, выиграть две бронзы на ЧМ и мечтает выступить на домашнем турнире 2019 года.

Клаудия РИГЛЕР, Австрия

Возраст: 44

Вид спорта: сноуборд

Достижения: чемпионка мира, двукратный призер ЧМ.

Хотя сноуборд традиционно считается одним из самых молодежных видов спорта, из этого правила существуют исключения. Риглер — традиционный пример того, как терпение и труд все перетрут. На доску она встала, когда большинство ее конкурентов еще не появились на свет — 30 лет назад, а в Кубке мира дебютировала в 1994 году. И долгие годы считалось, что в их семье более талантливой сноубордисткой является старшая сестра Мануэла, выигравшая золото на ЧМ-2005.

Но Риглер, почти полтора десятка лет прозябавшая во втором эшелоне, не бросила любимое дело, и была вознаграждена — главные успехи в карьере пришли к ней в возрасте далеко за 30, и сейчас она по праву входит в мировую элиту. В 37 она взяла две награды ЧМ-2011 в параллельных дисциплинах, последние четыре сезона входит в топ-10 на Кубке планеты. А в 2015-м австрийка выиграла чемпионат мира в параллельном слаломе-гиганте, когда ей был 41 год и 200 дней, став самой возрастной победительницей турнира в истории.

Герман МАДРАСО, Мексика

Возраст: 43

Вид спорта: лыжные гонки

Достижения: нет.

А вот это история совсем о другом. О том, что если загореться желанием и поставить себе цель, реально оценивая свои силы, то можно пробить на пути к ней любые преграды. Именно так солидный бизнесмен из Техаса оказался знаменосцем сборной Мексики на зимней Олимпиаде и дебютирует на Играх в виде спорта, о котором еще недавно лишь слышал от других.

Вообще, Мадрасо человек в спорте не случайный. Он давно увлекается бегом, имеет магазин спортивных товаров, занимается триатлоном и несколько раз преодолел самую суровую дисциплину — Ironman. Но с зимними видами спорта до недавнего времени был никак не связан. Пока однажды не прочитал в журнале рассказ о перуанском лыжнике Роберто Карселане — и загорелся идеей. Он связался с героем публикации — и отправился в Южную Америку вставать на беговые лыжи. Потом, объединившись с чилийцем Йонатаном Фернандесом и тем самым представителем Тонги Питой Тауфатофуа, Мадрасо начал готовиться к отбору на Игры. Они поехали в Альпы, сняли домик и тренировались по 10 часов в день. Усилия, вложенные мексиканцем, окупились — он смог получить путевку в Пхенчхан.

Ласель БРАУН, Ямайка/Монако/Канада

Возраст: 43

Вид спорта: бобслей

Достижения: двукратный призер Олимпиады. Чемпион мира.

И ведь даже родившись в стране, где снега отродясь не видывали, можно стать элитным атлетом в зимнем виде спорта, если у тебя есть талант и усердие. Браун начинал карьеру как член знаменитой в кругах болельщиков бобслейной сборной Ямайки. Но в отличие от своих товарищей по команде, он добрался до олимпийского пьедестала.