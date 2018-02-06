Юрист: МОК должен будет пригласить отстраненных спортсменов на ОИ-2018
Адвокат российских спортсменов Анна Козьменко рассказала о подаче коллективного иска неприглашенных атлетов РФ.
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Сегодня стало известно, что сразу 32 российских спортсмена, не получивших приглашения для участия в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, подали коллективный иск к МОК в Суд первой инстанции Трибунала Лозанны с требованием срочно обязать МОК допустить их для участия в этих Играх.
Как стало известно «Советскому спорту», коллективный иск подали Виктор Ан, Владимир Григорьев, Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Руслан Мурашов, Екатерина Шихова, Сергей Устюгов, Ксения Столбова, Екатерина
— Известно, что подан коллективный иск российский спортсменов, неприглашенных на ОИ-2018. Скажите, какова вероятность, что этот иск будет рассмотрен и удовлетворен?
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— Может ли такое случиться, что в итоге будет вынесено решение, что МОК принудят пригласить российских отстраненных спортсменов?
— Суд рассмотрит все факты, право, применимое к данному вопросу, и примет решение: должен ли МОК пригласить данных спортсменов.
— Есть ли шанс поехать на Олимпиаду в южнокорейский Пхенчхан у тех спортсменов, которые подали эти иски?
— Да, безусловно. Мы считаем, что правовая позиция наша
— В случае неудачного для нас решения суда, будет ли дело прекращено, или Вы продолжите бороться в других инстанциях?
— Здесь речь об оправдании не идет. Спортсменов никто ни в чем не обвиняет, чтобы их оправдывать. Их не пригласил МОК на непонятных основаниях, которые до сих пор никому неизвестны, то есть непонятно, что вменяется конкретному спортсмену. Речь идет о срочных мерах. Наша задача — добиться приглашения на Олимпиаду. Цель — решить этот вопрос до начала Игр.
— Сколько сейчас спортсменов находится рядом с вами в Сеуле, будет ли
— У спортсменов есть возможность принять участие в заседании суда. Но, я думаю, что поскольку пока никого в Корее нет из тех спортсменов, кто подал иск в суд, то, скорей всего, никто лично участвовать не будет. Возможно,
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