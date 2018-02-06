Юрист: МОК должен будет пригласить отстраненных спортсменов на ОИ-2018

Сегодня стало известно, что сразу 32 российских спортсмена, не получивших приглашения для участия в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, подали коллективный иск к МОК в Суд первой инстанции Трибунала Лозанны с требованием срочно обязать МОК допустить их для участия в этих Играх.

Как стало известно «Советскому спорту», коллективный иск подали Виктор Ан, Владимир Григорьев, Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Руслан Мурашов, Екатерина Шихова, Сергей Устюгов, Ксения Столбова, Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков, Ирина Услугина, Юлия Шокшуева, Дария Виролайнен, Дмитрий Попов, Роман Кошелев, Михаил Науменков, Алексей Берегласов, Валерий Ничушкин, Антон Белов, Сергей Плотников, Евгения Захарова, Руслан Захаров, Анна Юракова, Алексей Есин, Юлия Скокова, Елизавета Казелина, Сергей Грязцов, Иван Букин, Денис Арапетян, Артем Козлов, Глеб Ретивых, Алексей Волков.

— Известно, что подан коллективный иск российский спортсменов, неприглашенных на ОИ-2018. Скажите, какова вероятность, что этот иск будет рассмотрен и удовлетворен?

— Во-первых, хотелось бы сказать, что это неколлективный иск. Это иск, который каждый спортсмен подает индивидуально. Единственное, из-за того, что рассматривается все в срочном порядке, в целях эффективности просто был подан один документ, но это не значит, что дела объединены. У каждого остается свое дело, у каждого свои обстоятельства дел, и приглашения будут каждому отдельно.

— Может ли такое случиться, что в итоге будет вынесено решение, что МОК принудят пригласить российских отстраненных спортсменов?

— Суд рассмотрит все факты, право, применимое к данному вопросу, и примет решение: должен ли МОК пригласить данных спортсменов.

— Есть ли шанс поехать на Олимпиаду в южнокорейский Пхенчхан у тех спортсменов, которые подали эти иски?

— Да, безусловно. Мы считаем, что правовая позиция наша довольно-таки сильная. Конечно, мы в курсе происходящего давления. Тем не менее, рассчитываем, что в суде нам удастся доказать правоту, и что все-таки МОК должен будет пригласить спортсменов на Олимпиаду-2018.

— В случае неудачного для нас решения суда, будет ли дело прекращено, или Вы продолжите бороться в других инстанциях?

— Здесь речь об оправдании не идет. Спортсменов никто ни в чем не обвиняет, чтобы их оправдывать. Их не пригласил МОК на непонятных основаниях, которые до сих пор никому неизвестны, то есть непонятно, что вменяется конкретному спортсмену. Речь идет о срочных мерах. Наша задача — добиться приглашения на Олимпиаду. Цель — решить этот вопрос до начала Игр.