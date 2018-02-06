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Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
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https://sport.mail.ru/korea/news/32468550/
6 февраля 2018, 13:52 | Олимпизм | ТАСС

МОК убежден, что CAS отклонит апелляции 32 российских спортсменов на недопуск к Играм

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 6 февраля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) убежден в том, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонит апелляции российских спортсменов на недопуск к Олимпийским играм в Пхёнчхане. Об этом на пресс-конференции заявил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.

«Мы не боимся и ожидаем решения, мы уверены в своей позиции, — сказал Адамс. — Вы видели отчет госпожи Фурнейрон [главы Независимой организации антидопингового тестирования], которая отметила, что дело каждого спортсмена рассматривалось анонимно. Была проделана действительно огромная работа. Мы сделаем все необходимое, чтобы открыть путь на Игры только для чистых спортсменов, мы убеждены в нашей позиции».

Ранее стало известно, что 32 российских спортсмена подали апелляции на недопуск к Олимпийским играм в Пхёнчхане в Спортивный арбитражный суд (CAS) и федеральный суд Швейцарии.
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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Тринадцать российских спортсменов и два тренера подали иски в ad hoc (вынесенная панель) Спортивного арбитражного суда (CAS) в Южной Корее на невыдачу им приглашений на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщается в заявлении швейцарской юридической компании «Шелленберг Виттмер Лтд.», оказавшемся в распоряжении ТАСС.
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