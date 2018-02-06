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Летние игры в Пхёнчхане
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6 февраля 2018, 13:49 | Олимпизм | Спорт-Экспресс

Вирус в Пхенчхане. Карантин для 1200 человек

В столице Зимней Олимпиады вспыхнула эпидемия норовируса, который вызывает желудочно-кишечные расстройства.

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Во вторник было установлено, что уже 36 человек инфицированы этим вирусом — в основном это жители городка Джинбу, где находится важный транспортный узел горного кластера. Заболевшие работают на олимпийских объектах в службе безопасности.

Как пояснил исполнительный директор Олимпийских игр Кристоф Дюби, эти люди «первыми приняли удар инфекции», передает спецкор «СЭ» Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

— Чтобы инфекция не распространилась на зрителей и спортсменов, мы закрыли несколько районов Джинбу на карантин, — сказал Дюби во вторник вечером. — Сейчас 1200 человек из числа сотрудников службы безопасности временно не работают на Олимпиаде, их заменили армейские подразделения. Вирус надо локализовать.

Представители оргкомитета советуют обратить внимание на такие симптомы, как диарея, рвота и кашель. В случае обнаружения подобных симптомов пострадавшим рекомендуется обратиться за помощью и ограничить контакты с окружающими. Впрочем, вспыхнувший вирус не опасен — через два дня симптомы проходят сами собой, уверяют в оргкомитете.

Происхождение вируса неизвестно. Ранее сообщалось о том, что инфекция проникла через питьевую воду.
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