Скелетонисты Третьяков и Никитина оспорили неприглашение на ОИ в вынесенной панели CAS
СЕУЛ /Южная Корея/, 6 февраля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова, а также тренер по санному спорту Сергей Чудинов, не получившие приглашения на Игры-2018 от Международного олимпийского комитета (МОК), несмотря на удовлетворение их апелляций в Спортивном арбитражном суде (CAS), подали иск в вынесенную панель CAS, которая начала работать в Южной Корее.
Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко.
В понедельник комиссия МОК под руководством Валери Фурнейрон отказала 15 россиянам (13 атлетам и двум тренерам), которых оправдал CAS, в выдаче приглашений на Олимпиаду в Пхёнчхане.
«В вынесенную панель CAS иски подали Елена Никитина, Александр Третьяков, Мария Орлова и Сергей Чудинов», — сказал Пархоменко.
В беседе с корреспондентом ТАСС Никитина заявила, что иск был подан в понедельник вечером. «Я специально приехала в Пхёнчхан, чтобы успеть акклиматизироваться. Саша Третьяков ждет решения в Красноярске. Он в близком часовом поясе, поэтому ему не надо акклиматизироваться», — сказала она.
Никитина, Орлова, Третьяков и Чудинов ранее были пожизненно отстранены МОК от участия в Олимпиадах за нарушения антидопинговых правил на Играх в Сочи, однако 1 февраля CAS оправдал их.
Олимпиада-2018 пройдет в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.
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