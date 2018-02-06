Скелетонисты Третьяков и Никитина оспорили неприглашение на ОИ в вынесенной панели CAS

Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко.

В понедельник комиссия МОК под руководством Валери Фурнейрон отказала 15 россиянам (13 атлетам и двум тренерам), которых оправдал CAS, в выдаче приглашений на Олимпиаду в Пхёнчхане.

«В вынесенную панель CAS иски подали Елена Никитина, Александр Третьяков, Мария Орлова и Сергей Чудинов», — сказал Пархоменко.

В беседе с корреспондентом ТАСС Никитина заявила, что иск был подан в понедельник вечером. «Я специально приехала в Пхёнчхан, чтобы успеть акклиматизироваться. Саша Третьяков ждет решения в Красноярске. Он в близком часовом поясе, поэтому ему не надо акклиматизироваться», — сказала она.

Никитина, Орлова, Третьяков и Чудинов ранее были пожизненно отстранены МОК от участия в Олимпиадах за нарушения антидопинговых правил на Играх в Сочи, однако 1 февраля CAS оправдал их.

Олимпиада-2018 пройдет в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.