МОК: Спортсмены и зрители не замерзнут на церемонии открытия ОИ

Об этом на пресс-конференции заявил исполнительный директор Международного олимпийского комитета (МОК) по Олимпийским играм Кристоф Дюби.

«Предпринимаются все необходимые меры, есть операционный план, который мы считаем достаточно надежным, — сказал Дюби. — Спортсменов на автобусах подвезут непосредственно к стадиону, они будут находиться в тепле во время ожидания выхода на арену. Кроме того, для всех зрителей есть набор, который позволит им согреться, это же касается и спортсменов. Так что оргкомитет предпринимает все необходимые меры».

«Сразу после окончания [церемонии] спортсмены вернуться в Олимпийскую деревню», — добавил Дюби.

Также исполнительный директор МОК сообщил, что в настоящий момент в продаже остаются три тысячи билетов на церемонию открытия.

Церемония открытия пройдет 9 февраля на Олимпийском стадионе в Пхёнчхане.