МОК: Спортсмены и зрители не замерзнут на церемонии открытия ОИ
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 6 февраля. /ТАСС/. Спортсмены, официальные лица и зрители не будут мерзнуть на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане.
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«Предпринимаются все необходимые меры, есть операционный план, который мы считаем достаточно надежным, — сказал Дюби. — Спортсменов на автобусах подвезут непосредственно к стадиону, они будут находиться в тепле во время ожидания выхода на арену. Кроме того, для всех зрителей есть набор, который позволит им согреться, это же касается и спортсменов. Так что оргкомитет предпринимает все необходимые меры».
«Сразу после окончания [церемонии] спортсмены вернуться в Олимпийскую деревню», — добавил Дюби.
Также исполнительный директор МОК сообщил, что в настоящий момент в продаже остаются три тысячи билетов на церемонию открытия.
Церемония открытия пройдет 9 февраля на Олимпийском стадионе в Пхёнчхане.
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