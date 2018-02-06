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Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
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https://sport.mail.ru/korea/news/32468292/
6 февраля 2018, 13:46 | Олимпизм | ТАСС

МОК: Спортсмены и зрители не замерзнут на церемонии открытия ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 6 февраля. /ТАСС/. Спортсмены, официальные лица и зрители не будут мерзнуть на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане.

Об этом на пресс-конференции заявил исполнительный директор Международного олимпийского комитета (МОК) по Олимпийским играм Кристоф Дюби.

«Предпринимаются все необходимые меры, есть операционный план, который мы считаем достаточно надежным, — сказал Дюби. — Спортсменов на автобусах подвезут непосредственно к стадиону, они будут находиться в тепле во время ожидания выхода на арену. Кроме того, для всех зрителей есть набор, который позволит им согреться, это же касается и спортсменов. Так что оргкомитет предпринимает все необходимые меры».

«Сразу после окончания [церемонии] спортсмены вернуться в Олимпийскую деревню», — добавил Дюби.

Также исполнительный директор МОК сообщил, что в настоящий момент в продаже остаются три тысячи билетов на церемонию открытия.

Церемония открытия пройдет 9 февраля на Олимпийском стадионе в Пхёнчхане.
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