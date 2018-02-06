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Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
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6 февраля 2018, 13:43 | Хоккей | Спорт-Экспресс

Сергей Мозякин: У американцев — четыре студента? Когда-то это было проблемой

Нападающий хоккейной сборной и магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин отметил, что в команде понимают главную цель на Олимпийские игры.

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© РИА "Новости"

Он также заявил, что для игроков не имеет значения, кто будет забивать.

— Приехали сюда ради одной цели, — сказал Мозякин. — Все все понимают. Кто бы из нас ни забивал, не имеет значения. Капризов забил два белорусам — это здорово. Мы много тренировались. Достаточно много успели сделать.

О сборной Кореи ничего не знаю. Думаю, у американцев неплохая команда, но я не знаю ни состава США, ни словаков, но вроде у них есть кэхаэловцы. В принципе все команды будут одинаковы. У американцев — четыре студента? Когда-то это было проблемой, надеюсь, сейчас не будет.

Напомним, Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Россияне на групповом этапе хоккейного турнира сыграют со Словакией (14 февраля), Словенией (16 февраля) и США (17 февраля).
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Хоккей

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