Легков и еще пятеро лыжников оспорили неприглашение на ОИ в вынесенной панели CAS

Об этом ТАСС сообщила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

В понедельник комиссия МОК под руководством Валери Фурнейрон отказала 15 россиянам (13 атлетам и двум тренерам), которых оправдал CAS, в выдаче приглашений на Олимпиаду в Пхёнчхане. В их число вошли лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова и Наталья Матвеева.

«Мы подали иск в вынесенную панель CAS. Также будем подавать иск в гражданский суд Швейцарии», — заявила Вяльбе.

МОК также не пригласил для участия в Играх-2018 двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова. Во вторник Устюгов вместе с еще 31 российским спортсменом обжаловал данное решение МОК в вынесенной панели CAS.

Олимпиада-2018 пройдет в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.