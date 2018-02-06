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Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
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https://sport.mail.ru/korea/news/32467561/
6 февраля 2018, 13:29 | Лыжный спорт | ТАСС

Легков и еще пятеро лыжников оспорили неприглашение на ОИ в вынесенной панели CAS

МОСКВА, 6 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российские лыжники, не получившие приглашения на Игры-2018 от Международного олимпийского комитета (МОК), несмотря на удовлетворение их апелляций в Спортивном арбитражном суде (CAS), подали иск в вынесенную панель CAS, которая начала работать в Южной Корее.

Об этом ТАСС сообщила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

В понедельник комиссия МОК под руководством Валери Фурнейрон отказала 15 россиянам (13 атлетам и двум тренерам), которых оправдал CAS, в выдаче приглашений на Олимпиаду в Пхёнчхане. В их число вошли лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова и Наталья Матвеева.

«Мы подали иск в вынесенную панель CAS. Также будем подавать иск в гражданский суд Швейцарии», — заявила Вяльбе.

МОК также не пригласил для участия в Играх-2018 двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова. Во вторник Устюгов вместе с еще 31 российским спортсменом обжаловал данное решение МОК в вынесенной панели CAS.

Олимпиада-2018 пройдет в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.
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