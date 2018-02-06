Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
0 дней : 0 часов : 0 минут : 0 секунд
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32467330/
6 февраля 2018, 13:28 | Олимпизм | ТАСС

КНДР отправит на церемонию открытия Олимпийских игр 280 человек

ТАСС, 6 февраля. Корейская Народно-Демократическая Республика подтвердила участие высокопоставленной делегации страны на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. Об этом во вторник сообщило китайское информационное агентство Синьхуа.

«В состав северокорейской делегации на зимних Олимпийских играх войдут 280 человек, в том числе группа поддержки, тхэквондисты и журналисты», — говорится в сообщении информагентства.

Как отмечается, делегацию возглавит председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам. Он будет находиться в Южной Корее с 9 по 11 февраля. Ожидается, что в Пхёнчхан также прибудут четыре официальных представителя Национального олимпийского комитета.

Ранее северокорейская сторона уведомила Сеул о своих планах отправить в Южную Корею художественный ансамбль «Самчжиён» в составе 140 человек на пароме «Мангёнбон-92». Концерты состоятся 8 февраля в Центре искусств в Канныне и 11 февраля в Национальном театре в Сеуле.

В начале года наметилось потепление в отношениях между Югом и Севером. КНДР и Республика Корея договорились о сотрудничестве во время проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр. По итогам нескольких раундов консультаций в пограничном пункте Пханмунджом были достигнуты договоренности, предусматривающие отправку делегации спортсменов, чиновников и артистов из КНДР на Олимпиаду в Пхёнчхане, которая пройдет с 9 по 25 февраля. Команды двух стран на церемонии открытия Игр пройдут под совместным флагом, символизирующим национальное воссоединение.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Тринадцать российских спортсменов подали иски в CAS на невыдачу приглашений на ОИ-2018

Тринадцать российских спортсменов подали иски в CAS на невыдачу приглашений на ОИ-2018

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Тринадцать российских спортсменов и два тренера подали иски в ad hoc (вынесенная панель) Спортивного арбитражного суда (CAS) в Южной Корее на невыдачу им приглашений на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщается в заявлении швейцарской юридической компании «Шелленберг Виттмер Лтд.», оказавшемся в распоряжении ТАСС.
Еще 7 новостей  

"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"

Родченков на допросе в CAS не смог вразумительно ответить на вопросы

Высказывания норвежцев о сборной России недопустимы

Первая россиянка, сама отказавшаяся ехать на Олимпиаду-2018
Викторина
Первая в истории Олимпийских игр дисквалификация за допинг случилась в 1968 году. Что употребил дисквалифицированный спортсмен?