КНДР отправит на церемонию открытия Олимпийских игр 280 человек

«В состав северокорейской делегации на зимних Олимпийских играх войдут 280 человек, в том числе группа поддержки, тхэквондисты и журналисты», — говорится в сообщении информагентства.

Как отмечается, делегацию возглавит председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам. Он будет находиться в Южной Корее с 9 по 11 февраля. Ожидается, что в Пхёнчхан также прибудут четыре официальных представителя Национального олимпийского комитета.

Ранее северокорейская сторона уведомила Сеул о своих планах отправить в Южную Корею художественный ансамбль «Самчжиён» в составе 140 человек на пароме «Мангёнбон-92». Концерты состоятся 8 февраля в Центре искусств в Канныне и 11 февраля в Национальном театре в Сеуле.

В начале года наметилось потепление в отношениях между Югом и Севером. КНДР и Республика Корея договорились о сотрудничестве во время проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр. По итогам нескольких раундов консультаций в пограничном пункте Пханмунджом были достигнуты договоренности, предусматривающие отправку делегации спортсменов, чиновников и артистов из КНДР на Олимпиаду в Пхёнчхане, которая пройдет с 9 по 25 февраля. Команды двух стран на церемонии открытия Игр пройдут под совместным флагом, символизирующим национальное воссоединение.