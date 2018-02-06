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6 февраля 2018, 13:24 | Хоккей | Спорт-Экспресс

Олег Знарок: Уже определились с некоторыми тройками на Олимпиаду-2018

Главный тренер сборной России Олег Знарок рассказал, что тренерский штаб уже определился с некоторыми тройками на Олимпиаду-2018.

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Он также добавил, что команде тяжело из-за давления, так как от нее ждут только победы.

— Все по плану, ничего спонтанного нет. С некоторыми тройками мы уже определились, но у нас есть немного времени, чтобы подготовиться, — сказал Знарок. — Здесь уже «отпускать» до конца не будем, дадим физики чуть-чуть и проведем пару силовых тренировок.

Тяжело ли из-за давления на сборную, от которой ждут только победы? Конечно, тяжело. Это, может быть, с камерой легко стоять. Нам тяжело, конечно.

Встреча болельщиков? Очень приятно, просто здорово. Нас тут и миграционная служба так встретила, весь тренерский состав.

Сегодня мужская сборная России прилетела в Сеул на заключительный этап подготовки к соревнованиям. Команда Олега Знарка будет играть в группе В против США, Словакии и Словении. Первый матч россияне проведут против словаков 14 февраля.
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Хоккей

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