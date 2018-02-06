Олег Знарок: Уже определились с некоторыми тройками на Олимпиаду-2018
Главный тренер сборной России Олег Знарок рассказал, что тренерский штаб уже определился с некоторыми тройками на Олимпиаду-2018.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Он также добавил, что команде тяжело
— Все по плану, ничего спонтанного нет. С некоторыми тройками мы уже определились, но у нас есть немного времени, чтобы подготовиться, — сказал Знарок. — Здесь уже «отпускать» до конца не будем, дадим физики
Тяжело ли
Встреча болельщиков? Очень приятно, просто здорово. Нас тут и миграционная служба так встретила, весь тренерский состав.
Сегодня мужская сборная России прилетела в Сеул на заключительный этап подготовки к соревнованиям. Команда Олега Знарка будет играть в группе В против США, Словакии и Словении. Первый матч россияне проведут против словаков 14 февраля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter