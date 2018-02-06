Арестован в США за махинации. Судьба участников Олимпиады-1994

Последняя Олимпиада под руководством Виктора Тихонова обернулась провалом — лишь четвёртое место. Этих Игр вообще не должно было быть. МОК же решил развести летнюю и зимнюю Олимпиады — всего через два года после Альбервиля все уже готовились к новым Играм. Россия впервые в своей истории привезла сборную (до этого золото брала Объединённая команда). В 1994 году команда у нас была не звёздная, ведь главные действующие лица зажигали в НХЛ.

В полуфинале олимпийского турнира россияне уступили будущим чемпионам шведам со счётом 3:4, а в матче за третье место проиграли сборной Финляндии 0:4. Рассказываем, как сложилась судьба участников Олимпийских игр в Лиллехаммере.

Вратари:

Андрей Зуев (5 игр, 15 пропущенных шайб)

Воспитанник челябинского хоккея почти всю карьеру отыграл в «Тракторе». В сезоне-1992/93 Андрей был признан лучшим вратарём чемпионата. Работал в тренерском штабе «Трактора», балашихинского «Динамо», красноярского «Сокола», последние три года является тренером вратарей в «Югре».



Валерий Иванников (1, 4)

Ещё один представитель челябинской школы. Много лет выступал за СКА, закончил карьеру в минской «Юности». Повесив коньки на гвоздь, работал с вратарями в СКА, сейчас является ассистентом главного тренера команды МХЛ «Динамо» Санкт-Петербург. Отец вратаря «Лады» Евгения Иванникова.



Сергей Абрамов (3, 5)

Вся игровая карьера Абрамова прошла в Казани. С 1999 года и по настоящее время является тренером вратарей в «Ак Барсе». Поразительная преданность своему городу и клубу.

Защитники:

Сергей Сорокин (8, 1+2)

После нескольких лет в «Динамо» уехал играть в Германию. Шесть лет провёл в Европе, а затем вернулся доигрывать на родину. Работал детским тренером в Москве, тренером команды МХЛ «Капитан», которая воспитала Никиту Щербака, выбранного в первом раунде драфта НХЛ.



Олег Давыдов (8, 1+0)

После Олимпиады в Лиллехаммере больше ни разу не вызывался в сборную. Челябинец играл за «Трактор», «Ладу», «Магнитку» и «Локомотив». Закончив карьеру игрока, стал работать в школе «Трактора». С 2009 года специалист тренирует в клубах МХЛ, ВХЛ и КХЛ.



Александр Смирнов (8, 1+0)

Капитан олимпийской сборной после Игр уехал в Финляндию, играл в Австрии и восемь сезонов провёл в норвежском чемпионате. В Скандинавии и начал тренерскую карьеру, затем работал в «Северстали», «Нефтехимике», «Атланте», после два года — ассистент Билялетдинова в «Ак Барсе».

Сергей Тертышный (8, 0+0)

Его карьера началась и закончилась в челябинском «Мечеле», были ещё годы в СКА, «Тракторе», «Магнитке, «Ладе», «Авангарде» и два сезона в АХЛ в составе «Портленд Пайретс». Семь лет работал в тренерском штабе «Трактора», год — в качестве главного тренера «Сахалина», выступающего в Азиатской лиге. В этом сезоне вернулся в Челябинск и возглавил «Челмет».

Владимир Тарасов (8, 0+0)

Матчи на Играх в Лиллехаммере так и остались единственными за сборную в карьере Тарасова. Воспитанник тольяттинского хоккея почти всю карьеру выступал в российской Суперлиге (последний сезон провёл в Белоруссии). С «Ладой» дважды выигрывал чемпионат России. Сейчас работает детским тренером в ДЮСШ «Лада».



Игорь Иванов (8, 0+0)

После Игр уехал в Австрию, где отыграл практически всю карьеру. Ещё в прошлом сезоне провёл 15 матчей за клуб из четвёртой австрийской лиги, и это в 46 лет! Числится и сейчас в составе команды «Альтхофен» из одноимённого города с населением в четыре с половиной тысячи человек.



Сергей Шенделев (8, 0+0)

Воспитанник СКА долгое время играл в родном городе, после распада СССР и кризиса в стране уехал в Европу. Больше 10 лет выступал в разных лигах Германии. По окончании игровой карьеры вернулся в Петербург. Работал в системе СКА тренером команды ВХЛ. Сейчас с хоккеем никак не связан.



Олег Шаргородский (8, 0+0)

После неудачной Олимпиады получил приглашение из Америки. Но не добрался ни до НХЛ, ни до АХЛ, играл в IHL, год выступал в финском чемпионате. По возвращении в Россию играл в «Кузне», «Авангарде», «Ак Барсе» и «Крыльях Советов». Сейчас тренирует любительские команды, выступает в Лиге легенд.

Нападающие:

Сергей Березин (8, 3+2)

Один из немногих игроков той сборной, кто всё-таки добрался до НХЛ: выступал за «Торонто», «Монреаль», «Чикаго», «Вашингтон», «Финикс». По окончании карьеры остался за океаном, где занимался бизнесом как в хоккее, так и вне его. Является агентом Андрея Маркова, а также готовит защитника каждый год к сезону во Флориде. Несколько лет назад Березин был связан с делом о взяточничестве, по итогам которого был арестован судом США.



Андрей Николишин (8, 2+5)

Лидер российской сборной не сумел привести команду к медалям. Провёл долгую и насыщенную карьеру в НХЛ. Играл за «Хартфорд», «Вашингтон», «Чикаго» и «Колорадо», после чего в 2004 году вернулся в Россию, подписав контракт с ЦСКА. В конце карьеры провёл четыре сезона в «Тракторе», а завершил выступления в киевском «Соколе». Работал главным тренером в «Тракторе» и «Амуре». Сейчас является скаутом «Чикаго».

Александр Виноградов (8, 3+2)

В 90-е играл во Франции и Германии, а также выступал за петербургский СКА. Последние годы играл в «Витязе», «Сибири», «Липецке» и «Крыльях Советов». Играет на ветеранских турнирах в Петербурге.



Равиль Гусманов (8, 3+1)

В 1994 году уехал в Америку, но не сумел пробиться в НХЛ. Спустя еще пару сезонов в AHL и IHL Гусманов принял решение вернуться в Россию, подписав контракт с магнитогорским «Металлургом». Уже в первом сезоне он выиграл чемпионат России, кубок России и стал победителем Евролиги. Сразу после завершения карьеры игрока вошёл в тренерский штаб «Трактора», в нынешнем сезоне работает ассистентом тренера челябинской команды.



Дмитрий Денисов (8, 3+1)

После Олимпиады больше не играл за сборную. Год провёл в шведском чемпионате, в России много играл за «Северсталь» и «Салават Юлаев». В 2000-х скатился до второй-третьей лиги в России. Закончил карьеру в нефтекамском «Торосе». Сейчас работает генеральным менеджером этой команды.



Валерий Карпов (8, 3+1)

Выступал за родной «Трактор» восемь сезонов, в составе «Анахайма» провёл за три года 79 игр в НХЛ. Играл за «Магнитку», в составе которой стал двукратным обладателем Кубка европейских чемпионов, чемпионом России. Работал генменеджером «Автомобилиста», тренером «Челмета». В июле 2014 года в состоянии алкогольного опьянения упал с лестницы и получил серьёзную травму головы. Хоккеист перенёс две операции, но в себя так и не пришёл. Скончался 10 октября 2014 года.

Павел Торгаев (8, 2+1)

Поиграв в Финляндии, рванул в Америку. За несколько сезонов в общей сложности за «Флэймс» и «Тампу» он провёл около 50 встреч. Играл в Швейцарии, закончил карьеру в «Северстали». Перешёл на тренерскую работу, сейчас является ассистентом Гулявцева в Череповце.



Алексей Кудашов (8, 1+2)

Играл в КХЛ до 40 лет, в последние годы был капитаном «Локомотива», а потом «Динамо». По окончании игровой карьеры сразу же стал работать тренером. В течение одного сезона был ассистентом главного тренера в «Атланте», затем Кудашова назначали главным. Два с половиной года проработал главным тренером «Локомотива», выиграл с командой бронзовые медали чемпионата России. В настоящее время в поиске новых предложений по работе.

Андрей Тарасенко (8, 2+0)

Отец звезды НХЛ форварда «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко. После Олимпийских игр 1994 года играл за ярославское «Торпедо», «Ладу», «Сибирь» и «Казахмыс» из Караганды. С 2008 года работает в тренерском штабе «Сибири».

Игорь Варицкий (8, 1+1)

За исключением одного года в Германии всю карьеру провёл в России. Работал год ассистентом главного тренера в чеховском «Витязе», потом генменеджером «Трактора». С 2013 года — генеральный менеджер подольского «Витязя».



Георгий Евтюхин (8, 0+2)

Основные годы карьеры провёл в родном «Спартаке». На сезон уезжал в Азиатскую лигу, где выступал за японский клуб. Тренировал женскую команду «Скиф», сейчас тренирует любительскую команду строительной компании.



Вячеслав Безукладников (8, 0+0)

Почти всю карьеру провёл в Тольятти. В составе «Лады» — неоднократный победитель и призёр чемпионатов России. 4 июля 2001 года во время тренировочных сборов «Лады» в Болгарии вдруг неожиданно почувствовал недомогание и был срочно госпитализирован. 10 июля скончался от цирроза печени, так и не приходя в сознание.