Как Ан, Устюгов и Шипулин будут судиться с МОК. Подробности

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32 российских спортсмена подали апелляцию на свое неприглашение на Олимпиаду в Пхенчхане. Их дело 7 февраля рассмотрит выездная ad hoc панель Спортивного арбитражного суда (CAS). После 8 февраля внести изменения в окончательный список участников Игр будет невозможно. То есть у Виктора Ана, Сергея Устюгова, Антона Шипулина и других остался один шанс.

Решение, которое 7 февраля примет выездная панель CAS, должно быть окончательным и бесповоротным. 32 российских спортсмена подали апелляцию на свое неприглашение на Игры-2018. То есть их победа в суде автоматически означает, что они будут участвовать в Олимпиаде. Независимо от того, пришлет ли им комиссия Валери Фурнейрон персональные приглашения или нет.

КТО ИЗ РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ ПОДАЛ АПЕЛЛЯЦИЮ

ШОРТ-ТРЕК

Виктор Ан.

Владимир Григорьев.

Евгения Захарова.

Денис Айрапетян.

Артем Козлов.

БИАТЛОН

Антон Шипулин.

Евгений Гараничев.

Екатерина Юрлова-Перхт.

Максим Цветков.

Ирина Услугина.

Дарья Виролайнен.

Алексей Волков.

БОБСЛЕЙ

Дмитрий Попов.

Роман Кошелев.

Юлия Шокшуева.

ХОККЕЙ

Михаил Науменков.

Алексей Береглазов.

Валерий Ничушкин.

Сергей Плотников.

Антон Белов.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Сергей Устюгов.

Глеб Ретивых.

КОНЬКИ

Руслан Мурашов.

Екатерина Шихова.

Руслан Захаров.

Анна Юракова.

Алексей Есин.

Юлия Скокова.

Елизавета Казелина.

Сергей Грязцов.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Иван Букин.

Ксения Столбова.

ЧТО КОНКРЕТНО ОНИ ОСПАРИВАЮТ

По информации швейцарской юридической компании «Шелленберг Виттмер Лтд.», представлявшей ранее в CAS интересы 39 российских атлетов, попавших под санкции Дисциплинарной комиссии МОК под руководством Денниса Освальда, в качестве оснований для иска указаны нетранспарентный характер примененных критериев, дискриминация по принципу гражданства, противоправный характер решения, а также невыполнение вердикта CAS, нанесение ущерба репутации, достоинству и профессиональной карьере. В целях недопущения непоправимых последствий спортсмены потребовали принятия срочных обеспечительных мер.

В дополнение к заявленным в Лозанне основаниям для иска в документе указаны санкционный характер примененных МОК критериев приглашения, их существенное расширение по сравнению с теми, которые были одобрены в решении исполкома МОК от 5 декабря 2017 г. (исполком МОК одобрил 3 критерия, в то время как комиссия по приглашению российских атлетов руководствовалась 17 критериями), нарушение индивидуальных прав спортсменов, злоупотребление МОК своей монопольной позицией.

УСПЕЕТ ЛИ CAS ВЫНЕСТИ РЕШЕНИЕ

— В ad hoc CAS все-таки не три арбитра. Они могут рассмотреть за один день все дела сразу. Хотя это должно быть 32 разных дела, поскольку это вопросы индивидуального допуска, — объяснил «СЭ» спортивный юрист Артем Пацев, который вел большинство дел российских спортсменов перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро. — Мотивировочную часть ad hoc CAS опубликует моментально. Она выходит вместе с решением. Обычно это происходит так. Может быть, из-за 32 дел это все затянется, но, думаю, все будет оперативно, потому что суть исков схожая.

КТО БУДЕТ СУДИТЬ РОССИЮ

Честно говоря, с учетом того, как руководители МОК «наехали» на CAS после вердикта по 39 российским спортсменам, результаты которых в Сочи были аннулированы, в оправдательный вердикт выездной панели верится с трудом. Хотя судьи ad hoc division подписывают специальные декларации независимости и беспристрастности, включающие почти три десятка обязательств.

Но сам факт того, что дела приняты к рассмотрению, уже можно считать положительным. К тому же не стоит забывать о Рио, где вынесение решений в ускоренном порядке заканчивалось в пользу российских спортсменов.

В пресс-релизе CAS подчеркивается, что для рассмотрения дела назначены три арбитра: канадка Кэрол Робертс (руководитель), Бернард Велтен из Швейцарии и Зали Штегалл из Австралии. Всего же в выездной панели CAS 11 арбитров, включая президента американца Майкла Ленарда и вице-президента швейцарку Коринн Шмидхаузер. Для российского дела отобраны трое. Заседать они будут в Пхенчхане. Видимо, если тройка не будет успевать, подключатся другие.

Кэрол Робертс — практикующий юрист в самых различных областях. Она занималась процессами в том числе и по правам человека. В CAS у нее уже большой опыт дел. В Рио-де-Жанейро она также входила в состав выездной панели.

Велтен — опытнейший и профессиональный судья. Известен тем, что председательствовал на заседании CAS по рассмотрению апелляцию уругвайского футболиста Луиса Суареса, который во время со сборной Италии на ЧМ-2014 укусил Джорджо Кьеллини. Именно Велтен утвердил окончательный приговор — дисквалификацию на 4 месяца на официальные матчи, но при этом снял запрет на посещение стадиона и тренировки с «Барселоной».

Заги Штегалл — бывшая австралийская горнолыжница, бронзовый призер Игр в Нагано в слаломе. Она вошла в число арбитров CAS в январе 2017 года. Как она сама объяснила, ее заявка была одобрена, поскольку «в CAS не хватает женщин». Ее кредо — спортсмен имеет право быть услышанным.

Интересы наших спортсменов в CAS отстаивает швейцарская компания «Шелленберг Виттмер Лтд.».

А ЕСЛИ ДОПУСТЯТ?

Если вдруг апелляции наших спортсменов будут удовлетворены, то на внесение оправданных в списки участников Олимпиады останутся всего сутки. 8 февраля — последний день подачи заявок. Впрочем, именно этот пункт не является догмой. В Рио часть решений суда была после дедлайна по заявкам, и допущенные спортсмены участвовали в соревнованиях.

Можно предположить, что главный тренер мужской хоккейной сборной Олег Знарок никаких изменений в уже наигранный состав вносить не будет.

А вот для шорт-трека, например, ситуация кардинально поменяется.

Во-первых, Ан — претендент на медали в любом забеге. Во-вторых, Ан, Айрапетян и Григорьев — участники эстафеты, как и Евгения Захарова.

Про биатлон и говорить нечего. Выступать будет весь основной состав сборной России. Вот только большой вопрос, в каком состоянии сейчас тот же Шипулин, который бегал лыжный марафон и тренировался дома.

Президент ФЛГР и главный тренер сборной России по лыжным гонкам Елена Вяльбе призналась, что Сергей Устюгов сейчас далеко не в лучшей физической форме, но даже если он пропустит скиатлон, с которого и начинается лыжная программа на Играх, то к другим забегам вполне может подойти в нормальном состоянии. Особенно к командному спринту и эстафете.

Для конькобежной сборной присутствие Руслана Мурашова и Екатерины Шиховой — шансы на медали на дистанциях 500 и 1500 м, плюс вернутся основные составы командных гонок.

Ну и фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин — возвращение основных дуэтов в спортивных парах и танцах, что очень важно как в личных турнирах, так и в командных соревнованиях.

ЧТО ОСТАЛЬНЫЕ?

Апелляции на недопуск подали только 32 спортсмена, а комиссия Фурнерон «забраковала» 111.

«Наша задача — не допустить до соревнований тех спортсменов, которые подозревались в употреблении запрещенных препаратов, — сказала Фурнерон. — Мы исключили помимо спортсменов 50 тренеров и 10 членов медицинского штаба российской делегации. Мы так же нашли несколько новых атлетов, связанных с допингом, чьи имена раньше не упоминались в докладах».

Остальные, получается, борьбу за свои права завершили. Или еще успеют подать иски?

Например, те спортсмены и тренеры, которые выиграли иск к МОК по поводу сочинских дисквалификаций, но приглашений не получили. Это Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалов, Наталья Матвеева (все — лыжные гонки), Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова, тренер Сергей Чудинов (все — скелетон), Александр Румянцев, Артем Кузнецов, Ольга Фаткуллина (все — коньки), Татьяна Иванова и тренер Альберт Демченко (оба — сани).

А как же уже выигранный иск в CAS? Он тут не причем, поскольку предметом рассмотрения был другой вопрос.

— Предметом рассмотрения дела в CAS не являлся вопрос выдачи спортсменам приглашения на Олимпиаду, — объяснил Артем Пацев. — В МОК еще в начале января, когда не знали о будущем вердикте CAS, говорили, что они не ставят в зависимость результат разбирательства и выдачу приглашений. А после вердикта МОК просто подтвердил свою генеральную линию.

Оправдание суда, по мнению МОК, не повод для приглашений и не однозначное решение о том, что спортсмены невиновны.

Возможно, имеет смысл в апелляции и для спортсменов с допинговым прошлым, барьер перед которыми поставил уже Федеральный суд Швейцарии. Это Татьяна Бородулина (шорт-трек), Денис Юсков и Павел Кулижников (оба — коньки), Дмитрий Васильев (прыжки с трамплина), Александр Логинов и Ирина Старых (оба — биатлон).