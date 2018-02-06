Около 200 болельщиков встретили российских хоккеистов в аэропорту Сеула

Самолет российской команды приземлился в международный аэропорт Сеула с задержкой. Из Сеула хоккеисты отправятся в Анян, где запланирован сбор с 6 по 10 февраля. 10 февраля состоится заключительный товарищеский матч перед Олимпиадой со сборной Южной Кореи.

Встречающие исполнили российский гимн, а также песню «Катюша». Некоторые болельщики были одеты в национальные костюмы. Большую часть встречающих составляли россияне, проживающие в Южной Корее. У них была возможность взять автографы у хоккеистов и главного тренера команды Олега Знарка.