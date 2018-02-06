Фристайлист Смышляев пропустил часть тренировки на ОИ из-за допинг-контроля

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Российские могулисты прибыли в Пхенчхан 2 февраля. 5 февраля у них состоялась первая тренировка на олимпийской трассе.