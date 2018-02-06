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Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
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6 февраля 2018, 11:54 | Лыжный спорт | Р-Спорт

Фристайлист Смышляев пропустил часть тренировки на ОИ из-за допинг-контроля

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Вероника Столбунова. Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи в могуле российский фристайлист Александр Смышляев пропустил половину первой тренировки на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане из-за допинг-контроля, сообщил корреспонденту РИА Новости главный тренер сборной России Александр Долгов.

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© РИА "Новости"

Российские могулисты прибыли в Пхенчхан 2 февраля. 5 февраля у них состоялась первая тренировка на олимпийской трассе.

«К нашей команде по могулу уже приезжали допинг-офицеры в первый тренировочный день. Александр Смышляев из-за допинг-контроля вообще был вынужден пропустить половину тренировки», — сказал Долгов по телефону.
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