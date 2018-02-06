Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
0 дней : 0 часов : 0 минут : 0 секунд
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32466653/
6 февраля 2018, 12:07 | Олимпизм | Р-Спорт

Долгов: Представители МОК в олимпийской деревне фотографируют экипировку сборной РФ

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Вероника Столбунова. Специальные люди от Международного олимпийского комитета (МОК) в олимпийской деревне Игр-2018 фотографируют экипировку сборной России, сообщил корреспонденту РИА Новости главный тренер национальной команды по фристайлу Александр Долгов.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Российские спортсмены примут участие в Играх под олимпийским флагом в специальном статусе «олимпийские атлеты из России» (OAR). Согласно требованиям МОК, на экипировке российских спортсменов не допускается использование любых символов для национальной идентификации.

«По олимпийской деревне ходят специальные люди от МОК и фотографируют экипировку российских спортсменов, смотрят на то, есть ли национальная символика», — сказал Долгов по телефону.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Тринадцать российских спортсменов подали иски в CAS на невыдачу приглашений на ОИ-2018

Тринадцать российских спортсменов подали иски в CAS на невыдачу приглашений на ОИ-2018

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Тринадцать российских спортсменов и два тренера подали иски в ad hoc (вынесенная панель) Спортивного арбитражного суда (CAS) в Южной Корее на невыдачу им приглашений на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщается в заявлении швейцарской юридической компании «Шелленберг Виттмер Лтд.», оказавшемся в распоряжении ТАСС.
Еще 7 новостей  

"Здесь вам не Голливуд": как МОК проиграл допинг-войну против России

С фигуристкой Медведевой случилось самое страшное, что могло случиться в спорте

МОК устроил досмотр российской экипировки в олимпийской деревне

Шикарные формы супруги баскетболиста Кармело Энтони
Викторина
Первая в истории Олимпийских игр дисквалификация за допинг случилась в 1968 году. Что употребил дисквалифицированный спортсмен?