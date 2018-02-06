Долгов: Представители МОК в олимпийской деревне фотографируют экипировку сборной РФ

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Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Российские спортсмены примут участие в Играх под олимпийским флагом в специальном статусе «олимпийские атлеты из России» (OAR). Согласно требованиям МОК, на экипировке российских спортсменов не допускается использование любых символов для национальной идентификации.

«По олимпийской деревне ходят специальные люди от МОК и фотографируют экипировку российских спортсменов, смотрят на то, есть ли национальная символика», — сказал Долгов по телефону.