Болельщики исполнили гимн РФ во время встречи российских хоккеистов в аэропорту Сеула
СЕУЛ, 6 фев — РИА Новости, Александр Рогулев. Порядка двухсот российских болельщиков исполнили гимн России во время встречи хоккеистов национальной сборной в международном аэропорту Сеула.
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Российская команда хоккеистов во вторник прибыла в Южную Корею для участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Готовиться к турниру хоккеисты будут в пригороде Сеула Аняне.
Часть из встречающих игроков болельщиков прилетела в Корею за несколько часов до хоккеистов рейсом из Хабаровска. Также среди болельщиков были представители Культурного центра Кореи в России. Все болельщики размахивали российскими флагами, некоторые были одеты в русские национальные костюмы. Во время торжественной встречи болельщики, помимо гимна страны, исполнили песню «Катюша».
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