Болельщики исполнили гимн РФ во время встречи российских хоккеистов в аэропорту Сеула

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Российская команда хоккеистов во вторник прибыла в Южную Корею для участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Готовиться к турниру хоккеисты будут в пригороде Сеула Аняне.

Часть из встречающих игроков болельщиков прилетела в Корею за несколько часов до хоккеистов рейсом из Хабаровска. Также среди болельщиков были представители Культурного центра Кореи в России. Все болельщики размахивали российскими флагами, некоторые были одеты в русские национальные костюмы. Во время торжественной встречи болельщики, помимо гимна страны, исполнили песню «Катюша».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">На встрече хоккеистов поют гимн <a href="https://t.co/mNSgS4V7Eg">pic.twitter.com/mNSgS4V7Eg</a></p>— Александр Рогулев (@a_rogulev) <a href="https://twitter.com/a_rogulev/status/960783491028852736?ref_src=twsrc%5Etfw">6 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>