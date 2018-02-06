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Летние игры в Пхёнчхане
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6 февраля 2018, 11:35 | Хоккей | Р-Спорт

Болельщики исполнили гимн РФ во время встречи российских хоккеистов в аэропорту Сеула

СЕУЛ, 6 фев — РИА Новости, Александр Рогулев. Порядка двухсот российских болельщиков исполнили гимн России во время встречи хоккеистов национальной сборной в международном аэропорту Сеула.

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© РИА "Новости"

Российская команда хоккеистов во вторник прибыла в Южную Корею для участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Готовиться к турниру хоккеисты будут в пригороде Сеула Аняне.

Часть из встречающих игроков болельщиков прилетела в Корею за несколько часов до хоккеистов рейсом из Хабаровска. Также среди болельщиков были представители Культурного центра Кореи в России. Все болельщики размахивали российскими флагами, некоторые были одеты в русские национальные костюмы. Во время торжественной встречи болельщики, помимо гимна страны, исполнили песню «Катюша».

© Ньюстюб
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Хоккей

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