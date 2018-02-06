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Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
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https://sport.mail.ru/korea/news/32466190/
6 февраля 2018, 12:12 | Олимпизм | ТАСС

ВЦИОМ: Следить за Олимпиадой будет большинство россиян

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Более трех четвертей (77%) россиян собираются следить за ходом Олимпиады в Пхёнчхане, несмотря на сложную ситуацию вокруг допуска к ней российских спортсменов.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные во вторник на сайте организации.

«Зимняя Олимпиада в южнокорейском Пхёнчхане, стартующая на этой неделе, уже стала широко резонансным событием для нашей страны: об Играх слышало подавляющее большинство граждан (89%), следить за ходом всех или части соревнований планируют 77%», — говорится в сообщении.

При этом каждый шестой (17%) собирается смотреть лишь те соревнования, в которых у российских спортсменов есть шансы на медали: это, по мнению респондентов, фигурное катание (42%), биатлон (26%), хоккей (24%) и лыжные виды спорта (24%). В первую очередь большинство собирается следить за выступлениями российских биатлонистов (50%).

«Ситуация вокруг отстранения российской сборной (допущенные спортсмены будут выступать под нейтральным флагом) широко известна (92%), половина опрошенных (52%) полагает, что власти страны сделали недостаточно для помощи нашим спортсменам (обратного мнения придерживаются 35%)», — отмечает ВЦИОМ. Для большинства (62%) выступающие на Олимпиаде спортсмены представляют честь страны, как индивидуальных спортсменов их воспринимает лишь каждый четвертый (24%) респондент.

Исполком МОК 5 декабря решил приостановить членство Олимпийского комитета России в организации. МОК оставил за собой право пригласить «чистых» российских спортсменов для выступления на Олимпиаде-2018 под олимпийским флагом и в форме с надписью с надписью Olympic athlete from Russia (олимпийский спортсмен из России), приглашения получили 169 российских чеовек, из них одна спортсменка — конькобежка Ольга Граф — отказалась от участия в Играх.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 2—3 февраля методом телефонного интервью. Объем выборки 2 тыс. человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.
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