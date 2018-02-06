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Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
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6 февраля 2018, 11:28 | Лыжный спорт | Р-Спорт

Сборная России по фристайлу в дисциплине «акробатика» прибыла в Пхенчхан на Олимпиаду

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Вероника Столбунова. Сборная России по фристайлу в дисциплине «лыжная акробатика» прибыла на Олимпийские игры-2018 в южнокорейский Пхенчхан, сообщил корреспонденту РИА Новости главный тренер национальной команды Александр Долгов.

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© РИА "Новости"

Олимпийские игры в Южной Корее стартуют 9 февраля. Соревнования у акробатов начинаются 15 февраля. В составе российской команды по акробатике выступят: братья Илья и Максим Буровы, Павел Кротов, Станислав Никитин, Алина Гриднева, Александра Орлова, Кристина Спиридонова и Любовь Никитина.

«Сборная команда по акробатике уже прибыла в Пхенчхан», — сказал Долгов по телефону.
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