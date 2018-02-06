Сборная России по фристайлу в дисциплине «акробатика» прибыла в Пхенчхан на Олимпиаду

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Олимпийские игры в Южной Корее стартуют 9 февраля. Соревнования у акробатов начинаются 15 февраля. В составе российской команды по акробатике выступят: братья Илья и Максим Буровы, Павел Кротов, Станислав Никитин, Алина Гриднева, Александра Орлова, Кристина Спиридонова и Любовь Никитина.

«Сборная команда по акробатике уже прибыла в Пхенчхан», — сказал Долгов по телефону.