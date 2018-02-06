Хоккеисты сборной России прибыли в Южную Корею с почти трехчасовым опозданием
СЕУЛ, 6 фев — РИА Новости, Александр Рогулев. Хоккеисты сборной России прибыли во вторник в Южную Корею для участия в Олимпийских играх 2018 года с опозданием.
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Самолет с хоккеистами приземлился в аэропорту Сеула с практически трехчасовым опозданием. Прилететь в столицу Южной Кореи хоккеисты должны были в 13:10 по местному времени (7:10 мск), однако самолет приземлился лишь в 16:00 дня (10:00 мск). Задержка рейса связана со сложными метеоусловиями при вылете из Москвы.
Готовиться к Олимпийским играм хоккеисты будут в пригороде Сеула Аняне, на базе клуба Азиатской хоккейной лиги «Анян Халла». Во дворце корейского клуба в субботу, 10 февраля, сборная России проведет контрольный матч с командой Южной Кореи.
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