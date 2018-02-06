Хоккеисты сборной России прибыли в Южную Корею с почти трехчасовым опозданием

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Самолет с хоккеистами приземлился в аэропорту Сеула с практически трехчасовым опозданием. Прилететь в столицу Южной Кореи хоккеисты должны были в 13:10 по местному времени (7:10 мск), однако самолет приземлился лишь в 16:00 дня (10:00 мск). Задержка рейса связана со сложными метеоусловиями при вылете из Москвы.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Так, как российских хоккеистов, в Сеуле не встречали никого <a href="https://t.co/8E4BWSoSjv">pic.twitter.com/8E4BWSoSjv</a></p>— Александр Рогулев (@a_rogulev) <a href="https://twitter.com/a_rogulev/status/960773882968883200?ref_src=twsrc%5Etfw">6 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Готовиться к Олимпийским играм хоккеисты будут в пригороде Сеула Аняне, на базе клуба Азиатской хоккейной лиги «Анян Халла». Во дворце корейского клуба в субботу, 10 февраля, сборная России проведет контрольный матч с командой Южной Кореи.