Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
0 дней : 0 часов : 0 минут : 0 секунд
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32465774/
6 февраля 2018, 11:24 | Хоккей | Р-Спорт

Хоккеисты сборной России прибыли в Южную Корею с почти трехчасовым опозданием

СЕУЛ, 6 фев — РИА Новости, Александр Рогулев. Хоккеисты сборной России прибыли во вторник в Южную Корею для участия в Олимпийских играх 2018 года с опозданием.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

Самолет с хоккеистами приземлился в аэропорту Сеула с практически трехчасовым опозданием. Прилететь в столицу Южной Кореи хоккеисты должны были в 13:10 по местному времени (7:10 мск), однако самолет приземлился лишь в 16:00 дня (10:00 мск). Задержка рейса связана со сложными метеоусловиями при вылете из Москвы.

Готовиться к Олимпийским играм хоккеисты будут в пригороде Сеула Аняне, на базе клуба Азиатской хоккейной лиги «Анян Халла». Во дворце корейского клуба в субботу, 10 февраля, сборная России проведет контрольный матч с командой Южной Кореи.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Хоккей

Еще 7 новостей   Все новости

"Здесь вам не Голливуд": как МОК проиграл допинг-войну против России

С фигуристкой Медведевой случилось самое страшное, что могло случиться в спорте

МОК устроил досмотр российской экипировки в олимпийской деревне

Шикарные формы супруги баскетболиста Кармело Энтони
Викторина
Первая в истории Олимпийских игр дисквалификация за допинг случилась в 1968 году. Что употребил дисквалифицированный спортсмен?