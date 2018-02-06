Сессия МОК: вернут ли Россию в олимпийскую семью до конца Игр в Пхенчхане?

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Россияне выступят на Играх-2018 в нейтральном статусе, а на церемонии закрытия пройдут под своим флагом только в том случае, если будут соблюдать условия МОК.

Сюрприз для МОК

Сессия МОК началась с экскурса в недавнюю историю. Генеральный директор комитета Кристоф де Кеппер напомнил, что результаты работы комиссий МОК под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида, расследовавших антидопинговые нарушения на Олимпиаде в Сочи и якобы существовавшую допинговую систему, 5 декабря привели к решению о дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР).

Российские спортсмены были допущены к Играм-2018 в Пхенчхане в нейтральном статусе, причем судьбу каждого будущего олимпийца должна была решить комиссия МОК под руководством Валери Фурнейрон. Именно она отвечала за приглашения атлетам на Олимпиаду, которые выдавали только после тщательного изучения допингового бэкграунда.

В результате комиссия Фурнейрон отказалась выдать приглашения на Игры целому ряду российских спортсменов, среди которых оказались и лидеры — биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, шорт-трекист Виктор Ан, фигуристка Ксения Столбова и другие. Конкретные причины невыдачи приглашений разъяснены не были. Согласованы были кандидатуры 169 спортсменов, одна из них (конькобежка Ольга Граф) от выступления на Олимпиаде отказалась.

Ряд других серьезных решений, касающихся ведущих спортсменов России, был принят по итогам работы комиссии Освальда. МОК наложил санкции на 43 спортсменов, аннулировав их результаты, показанные на Играх в Сочи, и пожизненно отстранив от участия в Олимпиадах. Однако Спортивный арбитражный суд (CAS) неожиданно для многих удовлетворил апелляцию 28 атлетов, отменив санкции МОК. Неожиданно, в том числе и для руководства МОК.

Тарпищев: решений МОК в России не понимают

«Мы знали, что последует апелляция в CAS, мы стремились представить надежные доказательства, — сказал Освальд, выступая на сессии МОК. — Российские спортсмены подали апелляции в CAS, решение для нас было шокирующим. Мы были убеждены, что у нас есть надежные свидетельства их вины». Глава комиссии МОК также добавил, что причины решения CAS лично для него являются загадкой.

Фурнейрон далее выступила с формальным разъяснением работы своей комиссии по допуску россиян на Игры. Она отметила, что целью комиссии был отбор спортсменов, никаким образом не причастных к допинговой активности, и для этого применялся ряд критериев. МОК уже публиковал эти критерии ранее — их 17, и среди них, например, «сведения из программы осведомителей WADA и других источников».

После выступлений главы WADA Крейга Риди и главы комиссии МОК по работе со спортсменами-олимпийцами из России Николь Хоеверц началась сессия вопросов и ответов, и одним из первых слово взял член МОК от России Шамиль Тарпищев — он наряду с почетным президентом ОКР Виталием Смирновым представляет Россию на сессии.

«О важности борьбы с допингом говорит тот факт, что в России реализуется план по борьбе с допингом. Он включает ряд инновационных предложений по борьбе с допингом.

Цитата Реализация осуществляется на уровне правительства РФ, высокую оценку дали эксперты ЮНЕСКО.

Борьба с допингом становится в России национальным приоритетом", — сказал Тарпищев, выступая на сессии.

Он добавил, что последние решения МОК трудно объяснить общественности в России. «13 спортсменов и два тренера не совершали в Сочи никаких нарушений, в дальнейшем они будут выступать на соревнованиях. Почему же они объявлены недостаточно чистыми для Олимпиады? Недопустимо, чтобы от абстрактных критериев страдали спортсмены, не хотелось бы, чтобы они узнавали решения без объяснения причин», — подчеркнул Тарпищев.

«Мы надеемся увидеть на закрытии Олимпийских игр команду с нашей символикой при соблюдении всех условий, и важно отметить, что, несмотря на несогласие с решениями МОК, мы их выполняли. Принципы права должны оставаться превыше всего», — заключил Тарпищев, выступая на сессии.

И снова суд

Главную новость утра сообщил глава CAS Джон Коутс. «Сегодня CAS получил апелляции 32 российских спортсменов на недопуск комиссией МОК к Олимпийским играм», — сказал он. В их число вошли, в том числе, Шипулин, Устюгов и Ан. Как позднее стало известно РИА Новости из заявления юридической компании «Шелленберг Виттмер Лтд», представляющей интересы спортсменов, слушания состоятся 7 февраля в 13:00 по местному времени (7:00 мск).

Выступавшие, тем временем, разделились на два лагеря — тех, кто критиковал решение CAS по россиянам, и тех, кто призывал относиться к нему с уважением.

«Я не считаю, что МОК действительно наказал Россию. Единственная реальная санкция — это финансовая. Я рад, что ни один из спортсменов, признанных виновными решением комиссии Освальда, не выступит на Олимпиаде в Пхенчхане», — сказал экс-глава WADA Ричард Паунд.

Через некоторое время Паунд получил резкий ответ аргентинского представителя Херардо Вертейна. «Когда Паунд с чем-то не согласен, он идет с выступлениями в прессе, которые создают определенный фон недоверия к нашей организации. Но МОК — это не господин Паунд. Не надо заканчивать карьеры невиновных спортсменов. Если кто-то что-то сделал неправильно, то надо наказывать тех, кто виноват», — отметил Вертейн.

Чуть ранее взвешенное мнение высказал представитель Италии Франко Карраро. «CAS стал организацией, которой доверяют, в которую обращаются с верой в справедливость. Некоторые решения CAS нравятся, некоторые не нравятся. Это жизнь. Мы должны бороться с допингом, но мы должны позволить чистым спортсменам выступать», — сказал он.

Говоря об анонсированной МОК возможности выхода россиян под своим флагом на церемонии закрытия, Николь Хоеверц, глава комиссии МОК по работе со спортсменами-олимпийцами из России, отметила, что «такое решение еще не принято».

«Если Россия хочет снова быть частью олимпийской семьи, она должна выполнить наши условия. Правила поведения российских атлетов мы обсуждали с представителями ОКР, мы перевели их на русский, каждый из атлетов подписал их. Наш партнер — ОКР, мы работаем с ним, мы не отвечаем за высказывания политиков и другие обстоятельства. И мы не можем отслеживать поведение каждого спортсмена, это невозможно. Мы будем смотреть на общее отношение к условиям МОК», — констатировала она.

Сессия МОК продолжит свою работу до среды.