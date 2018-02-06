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Летние игры в Пхёнчхане
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6 февраля 2018, 11:14 | Олимпизм | Р-Спорт

32 российских атлета подали иск к МОК в Суд первой инстанции Трибунала Лозанны

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. 32 российских спортсмена, которые не получили приглашение для участия в Олимпийских играх в Пхенчхане, подали иск к Международному олимпийскому комитету (МОК) в Суд первой инстанции Трибунала Лозанны с требованием срочно обязать МОК допустить их до участия в Играх-2018, говорится в заявлении швейцарской юридической компании «Шелленберг Виттмер Лтд.», которое попало в распоряжение РИА Новости.

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© РИА "Новости"

«32 российских спортсмена, не получивших приглашения для участия в Олимпиаде в Пхенчхане, подали коллективный иск к МОК в Суд первой инстанции Трибунала Лозанны с требованием срочно обязать МОК допустить их для участия в этих Играх. В качестве оснований для иска указаны нетранспарентный характер примененных критериев, дискриминация по принципу гражданства, противоправный характер решения, а также невыполнение вердикта CAS, нанесение ущерба репутации, достоинству и профессиональной карьере», — говорится в заявлении.
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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Тринадцать российских спортсменов и два тренера подали иски в ad hoc (вынесенная панель) Спортивного арбитражного суда (CAS) в Южной Корее на невыдачу им приглашений на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщается в заявлении швейцарской юридической компании «Шелленберг Виттмер Лтд.», оказавшемся в распоряжении ТАСС.
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