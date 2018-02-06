Слушания CAS по апелляциям 32 россиян на недопуск до ОИ пройдут 7 февраля в 7:00 мск
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по апелляциям 32 российских спортсменов на их недопуск до Олимпийских игр 2018 года пройдут 7 февраля в Пхенчхане и начнутся в 13:00 по местному времени (7:00 мск), сообщается в заявлении швейцарской юридической компании «Шелленберг Виттмер Лтд.», которое оказалось в распоряжении РИА Новости.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
По решению МОК, россияне выступят на Олимпиаде в Пхенчхане в статусе «Олимпийские атлеты из России» (OAR) под олимпийским флагом, каждому спортсмену выслано приглашение специальной комиссии МОК по допуску. В число допущенных до Олимпиады вошли 169 россиян, многим лидерам сборной России было отказано без объяснения причин.
Ранее глава CAS Джон Коутс на сессии МОК в Пхенчхане объявил, что 32 российских спортсмена во вторник утром подали апелляции в CAS.
© Ньюстюб
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter