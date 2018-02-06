Слушания CAS по апелляциям 32 россиян на недопуск до ОИ пройдут 7 февраля в 7:00 мск

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По решению МОК, россияне выступят на Олимпиаде в Пхенчхане в статусе «Олимпийские атлеты из России» (OAR) под олимпийским флагом, каждому спортсмену выслано приглашение специальной комиссии МОК по допуску. В число допущенных до Олимпиады вошли 169 россиян, многим лидерам сборной России было отказано без объяснения причин.

Ранее глава CAS Джон Коутс на сессии МОК в Пхенчхане объявил, что 32 российских спортсмена во вторник утром подали апелляции в CAS.