32 атлета РФ подали иск к МОК на дискриминацию по принципу гражданства
МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Тридцать два российских спортсмена подали иск к Международному олимпийскому комитету (МОК) в Суд первой инстанции трибунала Лозанны с требованием срочно обязать МОК допустить их до участия в Играх-2018. Об этом говорится в заявлении швейцарской юридической компании «Шелленберг Виттмер Лтд.», которое оказалось в распоряжении ТАСС.
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«В качестве оснований для иска указаны нетранспарентный характер примененных критериев, дискриминация по принципу гражданства, противоправный характер решения, а также невыполнение вердикта CAS (Спортивного арбитражного суда), нанесение ущерба репутации, достоинству и профессиональной карьере. В целях недопущения непоправимых последствий спортсмены потребовали принятия срочных обеспечительных мер. В иске содержится ходатайство провести слушание в Лозаннском суде 7 февраля 2018 г.», — говорится в заявлении.
«В дополнение к заявленным в Лозанне основаниям для иска в документе указаны санкционный характер примененных МОК критериев приглашения, их существенное расширение по сравнению с теми, которые были одобрены в решении исполкома МОК от 5 декабря 2017 г. (исполком МОК одобрил три критерия, в то время как комиссия по приглашению российских атлетов руководствовалась 17 критериями), нарушение индивидуальных прав спортсменов, злоупотребление МОК своей монопольной позицией», — отмечается в тексте.
Коллективный иск подали Виктор Ан, Владимир Григорьев, Евгения Захарова, Руслан Захаров, Денис Айрапетян, Артем Козлов (все — шорт-трек), Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Екатерина
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