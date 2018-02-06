32 атлета РФ подали иск к МОК на дискриминацию по принципу гражданства

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«В качестве оснований для иска указаны нетранспарентный характер примененных критериев, дискриминация по принципу гражданства, противоправный характер решения, а также невыполнение вердикта CAS (Спортивного арбитражного суда), нанесение ущерба репутации, достоинству и профессиональной карьере. В целях недопущения непоправимых последствий спортсмены потребовали принятия срочных обеспечительных мер. В иске содержится ходатайство провести слушание в Лозаннском суде 7 февраля 2018 г.», — говорится в заявлении.

«В дополнение к заявленным в Лозанне основаниям для иска в документе указаны санкционный характер примененных МОК критериев приглашения, их существенное расширение по сравнению с теми, которые были одобрены в решении исполкома МОК от 5 декабря 2017 г. (исполком МОК одобрил три критерия, в то время как комиссия по приглашению российских атлетов руководствовалась 17 критериями), нарушение индивидуальных прав спортсменов, злоупотребление МОК своей монопольной позицией», — отмечается в тексте.