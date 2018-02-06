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6 февраля 2018, 11:00 | Олимпизм | ТАСС

32 атлета РФ подали иск к МОК на дискриминацию по принципу гражданства

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Тридцать два российских спортсмена подали иск к Международному олимпийскому комитету (МОК) в Суд первой инстанции трибунала Лозанны с требованием срочно обязать МОК допустить их до участия в Играх-2018. Об этом говорится в заявлении швейцарской юридической компании «Шелленберг Виттмер Лтд.», которое оказалось в распоряжении ТАСС.

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© РИА "Новости"

«В качестве оснований для иска указаны нетранспарентный характер примененных критериев, дискриминация по принципу гражданства, противоправный характер решения, а также невыполнение вердикта CAS (Спортивного арбитражного суда), нанесение ущерба репутации, достоинству и профессиональной карьере. В целях недопущения непоправимых последствий спортсмены потребовали принятия срочных обеспечительных мер. В иске содержится ходатайство провести слушание в Лозаннском суде 7 февраля 2018 г.», — говорится в заявлении.

«В дополнение к заявленным в Лозанне основаниям для иска в документе указаны санкционный характер примененных МОК критериев приглашения, их существенное расширение по сравнению с теми, которые были одобрены в решении исполкома МОК от 5 декабря 2017 г. (исполком МОК одобрил три критерия, в то время как комиссия по приглашению российских атлетов руководствовалась 17 критериями), нарушение индивидуальных прав спортсменов, злоупотребление МОК своей монопольной позицией», — отмечается в тексте.

Коллективный иск подали Виктор Ан, Владимир Григорьев, Евгения Захарова, Руслан Захаров, Денис Айрапетян, Артем Козлов (все — шорт-трек), Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков, Ирина Услугина, Дарья Виролайнен, Алексей Волков (все — биатлон), Руслан Мурашов, Екатерина Шихова, Анна Юракова, Алексей Есин, Юлия Скокова, Елизавета Казелина, Сергей Грязцов (все — конькобежный спорт), Сергей Устюгов, Глеб Ретивых (оба — лыжный спорт), Ксения Столбова, Иван Букин (оба — фигурное катание), Юлия Шокшуева, Дмитрий Попов, Роман Кошелев (все — бобслей), Михаил Науменков, Алексей Береглазов, Валерий Ничушкин, Антон Белов, Сергей Плотников (все — хоккей). Во вторник перечисленные спортсмены подали иск в CAS в рамках специальной процедуры ad hoc (вынесенная панель CAS, которая начала работать в Южной Корее).
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