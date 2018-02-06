Спортсменам из РФ объяснили, как указать контакт в антидопинговой системе на ОИ-2018

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В Канныне в олимпийской деревне прибрежного кластера для российских спортсменов руководство делегации повесило объявление следующего содержания: «Обращаем внимание на то, что в период проведения Олимпийских игр необходимо продолжать предоставлять информацию о своем местонахождении в систему ADAMS, включая информацию о переездах, тренировках и размещении (необходимо обязательно указать номер комнаты проживания».

Посредством системы ADAMS, в частности, спортсмены указывают информацию по местонахождению для офицеров допинг-контроля. В олимпийской деревне Каннына главный центр по допинг-контролю находится всего в 10 метрах от корпуса, где размещены российские спортсмены.

После серии допинговых скандалов вокруг российского спорта Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР), россияне выступят на Играх-2018 в статусе «спортсмены-олимпийцы из России». До Игр допущены только те, кто получил специальное приглашение от МОК.