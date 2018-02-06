Спортсменам из РФ объяснили, как указать контакт в антидопинговой системе на ОИ-2018
КАННЫН (Южная Корея), 6 фев — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Российским спортсменам объяснили, как правильно указать контакт в антидопинговой системе ADAMS во время нахождения на Олимпийских играх-2018, вывесив специальные объявления.
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В Канныне в олимпийской деревне прибрежного кластера для российских спортсменов руководство делегации повесило объявление следующего содержания: «Обращаем внимание на то, что в период проведения Олимпийских игр необходимо продолжать предоставлять информацию о своем местонахождении в систему ADAMS, включая информацию о переездах, тренировках и размещении (необходимо обязательно указать номер комнаты проживания».
Посредством системы ADAMS, в частности, спортсмены указывают информацию по местонахождению для офицеров
После серии допинговых скандалов вокруг российского спорта Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР), россияне выступят на Играх-2018 в статусе «спортсмены-олимпийцы из России». До Игр допущены только те, кто получил специальное приглашение от МОК.
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