Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
0 дней : 0 часов : 0 минут : 0 секунд
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32465200/
6 февраля 2018, 11:09 | Олимпизм | Р-Спорт

Спортсменам из РФ объяснили, как указать контакт в антидопинговой системе на ОИ-2018

КАННЫН (Южная Корея), 6 фев — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Российским спортсменам объяснили, как правильно указать контакт в антидопинговой системе ADAMS во время нахождения на Олимпийских играх-2018, вывесив специальные объявления.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

В Канныне в олимпийской деревне прибрежного кластера для российских спортсменов руководство делегации повесило объявление следующего содержания: «Обращаем внимание на то, что в период проведения Олимпийских игр необходимо продолжать предоставлять информацию о своем местонахождении в систему ADAMS, включая информацию о переездах, тренировках и размещении (необходимо обязательно указать номер комнаты проживания».

Посредством системы ADAMS, в частности, спортсмены указывают информацию по местонахождению для офицеров допинг-контроля. В олимпийской деревне Каннына главный центр по допинг-контролю находится всего в 10 метрах от корпуса, где размещены российские спортсмены.

После серии допинговых скандалов вокруг российского спорта Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР), россияне выступят на Играх-2018 в статусе «спортсмены-олимпийцы из России». До Игр допущены только те, кто получил специальное приглашение от МОК.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Сессия МОК: вернут ли Россию в олимпийскую семью до конца Игр в Пхенчхане?

Сессия МОК: вернут ли Россию в олимпийскую семью до конца Игр в Пхенчхане?

ПХЕНЧХАН, 6 фев — РИА Новости, Андрей Симоненко. Сессия Международного олимпийского комитета (МОК) в столице зимних Игр-2018 Пхенчхане стартовала с обсуждения «российского вопроса». Члены МОК выслушали основных действующих лиц, ознакомились с точкой зрения представителя России Шамиля Тарпищева и почти единогласно поддержали санкции, наложенные на Россию исполкомом МОК 5 декабря.
Еще 7 новостей  

"Здесь вам не Голливуд": как МОК проиграл допинг-войну против России

С фигуристкой Медведевой случилось самое страшное, что могло случиться в спорте

Купальники, пляжи и шикарные авто: горячие фото раллийной гонщицы из Украины

Шикарные формы супруги баскетболиста Кармело Энтони
Викторина
Первая в истории Олимпийских игр дисквалификация за допинг случилась в 1968 году. Что употребил дисквалифицированный спортсмен?