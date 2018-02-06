Российские спортсмены будут жить в отдельном корпусе в олимпийской деревне Каннына

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Олимпиада в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. Соревнования по хоккею, керлингу, шорт-треку, фигурному катанию и конькобежному спорту пройдут в Канныне.

Россияне заняли отдельный корпус в олимпийской деревне, где не живут представители других сборных.