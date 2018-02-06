Российские спортсмены будут жить в отдельном корпусе в олимпийской деревне Каннына
КАННЫН (Южная Корея), 6 фев — РИА Новости, Семён Галькевич. Российские спортсмены в олимпийской деревне прибрежного кластера в Канныне на Играх-2018 будут жить в отдельном корпусе.
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Олимпиада в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. Соревнования по хоккею, керлингу,
Россияне заняли отдельный корпус в олимпийской деревне, где не живут представители других сборных.
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