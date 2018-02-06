Более 1200 охранников пострадали от кишечной инфекции на Олимпиаде в Пхёнчхане
ТАСС, 6 февраля. Более 1200 сотрудников частной организации, которая занимается охраной правопорядка на Олимпийских играх 2018 года, пострадали от кишечной инфекции. Об этом сообщает AFP.
В воскресенье у 41 человека возникли симптомы острой диареи. Они были доставлены в больницу, где им был поставлен диагноз норовирус.
«Эти 1200 человек были вынуждены отказаться от своей работы, — заявили в оргкомитете Игр. — Их заменили 900 солдат».
По факту массовой интоксикации проводится проверка. Отмечается, что все охранники жили в молодежном центре в Пхёнчхане, а не в Олимпийской деревне.
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