Более 1200 охранников пострадали от кишечной инфекции на Олимпиаде в Пхёнчхане

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В воскресенье у 41 человека возникли симптомы острой диареи. Они были доставлены в больницу, где им был поставлен диагноз норовирус.

«Эти 1200 человек были вынуждены отказаться от своей работы, — заявили в оргкомитете Игр. — Их заменили 900 солдат».

По факту массовой интоксикации проводится проверка. Отмечается, что все охранники жили в молодежном центре в Пхёнчхане, а не в Олимпийской деревне.