Морозная погода может стать основанием для отмены соревнований по лыжным гонкам на ОИ

Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля. В последние дни в олимпийской столице установилась морозная погода, во вторник температура упала до минус 20 градусов.

«У FIS есть правила, согласно которым при температуре минус 22 градуса соревнования по лыжным гонкам могут не состояться, если так решат директор гонки и врачи», — сказал Каспер.

«При этом важно, какой будет влажность. Если низкой, то соревнования могут проходить и при минус 30 градусах, в противном случае минус 22 — предельный показатель. Здесь влажность достаточно высокая», — отметил он.

Согласно прогнозу погоды, в ближайшие дни в Пхёнчхане значительно потеплеет, температура будет колебаться в районе нуля градусов.