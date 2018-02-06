Морозная погода может стать основанием для отмены соревнований по лыжным гонкам на ОИ
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 6 февраля. /ТАСС/. Соревнования по лыжным гонкам на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане могут быть отменены, если температура опустится ниже 22 градусов мороза. Об этом ТАСС рассказал президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер.
Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля. В последние дни в олимпийской столице установилась морозная погода, во вторник температура упала до минус 20 градусов.
«У FIS есть правила, согласно которым при температуре минус 22 градуса соревнования по лыжным гонкам могут не состояться, если так решат директор гонки и врачи», — сказал Каспер.
«При этом важно, какой будет влажность. Если низкой, то соревнования могут проходить и при минус 30 градусах, в противном случае минус 22 — предельный показатель. Здесь влажность достаточно высокая», — отметил он.
Согласно прогнозу погоды, в ближайшие дни в Пхёнчхане значительно потеплеет, температура будет колебаться в районе нуля градусов.
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