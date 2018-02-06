Оргкомитет Олимпийских игр в Пхенчхане реализовал свыше 77% билетов

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«На 5 февраля продано 77,3% билетов, что составляет 826 тысяч. Проведение Олимпийских игр будет обслуживать 55 тысяч 684 человека, из которых почти 15 тысяч — волонтеры», — заявил представитель оргкомитета на пресс-конференции в Пхенчхане.

Церемония открытия Олимпийских игр состоится 9 февраля. «Осталось всего три дня до церемонии открытия, и этот день станет моментом истины, когда воплотится наша мечта о проведении Олимпийских игр», — заявил на пресс-конференции глава оргкомитета Игр Ли Хи Бом.

Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.