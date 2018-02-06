Члены МОК от Италии и Аргентины выступили в поддержку решения CAS по россиянам

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Во вторник в Пхенчхане проходит сессия МОК, на которой обсуждаются последние события вокруг допуска российских спортсменов на Олимпиаду-2018 в нейтральном статусе и решение CAS удовлетворить апелляции 28 российских спортсменов, признанных виновными комиссией МОК в нарушении антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи.

«CAS стал организацией, которой доверяют, в которую обращаются с верой в справедливость. Некоторые решения CAS нравятся, некоторые не нравятся. Это жизнь. Мы должны бороться с допингом, но мы должны позволить чистым спортсменам выступать», — сказал Карраро.