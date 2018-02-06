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6 февраля 2018, 9:33 | Олимпизм | Р-Спорт

Члены МОК от Италии и Аргентины выступили в поддержку решения CAS по россиянам

ПХЕНЧХАН, 6 фев — РИА Новости, Андрей Симоненко. Член Международного олимпийского комитета (МОК) от Италии Франко Карраро и представитель Аргентины Херардо Вертейн выступили в поддержку решения Спортивного арбитражного суда (CAS) удовлетворить апелляции российских спортсменов, отстраненных МОК от выступления на Олимпиаде в Пхенчхане.

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© РИА "Новости"

Во вторник в Пхенчхане проходит сессия МОК, на которой обсуждаются последние события вокруг допуска российских спортсменов на Олимпиаду-2018 в нейтральном статусе и решение CAS удовлетворить апелляции 28 российских спортсменов, признанных виновными комиссией МОК в нарушении антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи.

«CAS стал организацией, которой доверяют, в которую обращаются с верой в справедливость. Некоторые решения CAS нравятся, некоторые не нравятся. Это жизнь. Мы должны бороться с допингом, но мы должны позволить чистым спортсменам выступать», — сказал Карраро.

«Когда (бывший глава WADA Ричард) Паунд с чем-то не согласен, он идет с выступлениями в прессе, которые создают определенный фон недоверия к нашей организации. Но МОК — это не господин Паунд. Не надо заканчивать карьеры невиновных спортсменов. Если кто-то что-то сделал неправильно, то надо наказывать тех, кто виноват», — отметил Вертейн.
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