Члены МОК от Италии и Аргентины выступили в поддержку решения CAS по россиянам
ПХЕНЧХАН, 6 фев — РИА Новости, Андрей Симоненко. Член Международного олимпийского комитета (МОК) от Италии Франко Карраро и представитель Аргентины Херардо Вертейн выступили в поддержку решения Спортивного арбитражного суда (CAS) удовлетворить апелляции российских спортсменов, отстраненных МОК от выступления на Олимпиаде в Пхенчхане.
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Во вторник в Пхенчхане проходит сессия МОК, на которой обсуждаются последние события вокруг допуска российских спортсменов на Олимпиаду-2018 в нейтральном статусе и решение CAS удовлетворить апелляции 28 российских спортсменов, признанных виновными комиссией МОК в нарушении антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи.
«CAS стал организацией, которой доверяют, в которую обращаются с верой в справедливость. Некоторые решения CAS нравятся, некоторые не нравятся. Это жизнь. Мы должны бороться с допингом, но мы должны позволить чистым спортсменам выступать», — сказал Карраро.
«Когда (бывший глава WADA Ричард) Паунд с
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