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Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
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https://sport.mail.ru/korea/news/32464281/
6 февраля 2018, 9:23 | Лыжный спорт | ТАСС

МОК не предоставил FIS объяснения недопуска к Олимпиаде лыжника Сергея Устюгова

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 6 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) не получала от Международного олимпийского комитета (МОК) мотивировки решения не приглашать двукратного чемпиона мира по лыжным гонкам Сергея Устюгова на Олимпиаду в Пхёнчхане. Об этом ТАСС сообщил президент FIS Джанфранко Каспер.

Устюгов оказался в числе других ведущих российских спортсменов, которые не получили приглашения на стартующие 9 февраля Игры, несмотря на то, что ранее не подозревались в нарушении антидопинговых правил.

«FIS до сих пор не получила информацию о том, почему он и другие российские лыжники не были приглашены на Игры, так что я даже не могу представить, в чем причина такого решения», — сказал Каспер.

«Исполком наделил правом выдавать приглашения специальные комиссии, и они вольны делать все, что им захочется», — отметил он.

Во вторник 32 российских спортсмена подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) и Федеральный суд Швейцарии на решение МОК не выдавать им приглашения на Игры. В их числе оказались лыжники Устюгов и Глеб Ретивых.
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