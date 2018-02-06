МОК не предоставил FIS объяснения недопуска к Олимпиаде лыжника Сергея Устюгова

Устюгов оказался в числе других ведущих российских спортсменов, которые не получили приглашения на стартующие 9 февраля Игры, несмотря на то, что ранее не подозревались в нарушении антидопинговых правил.

«FIS до сих пор не получила информацию о том, почему он и другие российские лыжники не были приглашены на Игры, так что я даже не могу представить, в чем причина такого решения», — сказал Каспер.

«Исполком наделил правом выдавать приглашения специальные комиссии, и они вольны делать все, что им захочется», — отметил он.

Во вторник 32 российских спортсмена подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) и Федеральный суд Швейцарии на решение МОК не выдавать им приглашения на Игры. В их числе оказались лыжники Устюгов и Глеб Ретивых.