Приветственной церемонии у делегации OAR в олимпийской деревне Игр-2018 не будет
КАННЫН (Южная Корея), 6 фев — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Приветственная церемония у российских спортсменов, выступающих на Олимпийских играх-2018 в статусе «олимпийские атлеты из России» (OAR), в деревне Игр-2018 не запланирована.
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В информационной системе Олимпийских игр-2018 приветственной церемонии для спортсменов OAR не запланировано, тогда как приветственные церемонии с участием других команд уже проходят в олимпийских деревнях в Пхенчхане и Канныне.
Приветственная церемония в частности включает в себя поднятие флага делегации в присутствии входящих в ее состав спортсменов.
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