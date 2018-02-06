Приветственной церемонии у делегации OAR в олимпийской деревне Игр-2018 не будет

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В информационной системе Олимпийских игр-2018 приветственной церемонии для спортсменов OAR не запланировано, тогда как приветственные церемонии с участием других команд уже проходят в олимпийских деревнях в Пхенчхане и Канныне.

Приветственная церемония в частности включает в себя поднятие флага делегации в присутствии входящих в ее состав спортсменов.